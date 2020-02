En medio de una entrevista que daba Esteban Lamothe (42) al ciclo que conduce Luis Novaresio por la AM La Red 910, Romina Manguel (47) -panelista del programa- no dudó en expresarle sus sentimientos al actor.

“No recuerdo que alguien me haya gustado tanto”, dijo Romina que aseguró que estaba “conmovida” con la entrevista. “Si me decís es no sé, me dan ganas…”, respondió el actor y rápidamente la rubia lo apuró: “A mi también me dan ganas, ¿nos dan ganas a los dos?”.

“Lo que pasa con Lamothe es que te atraviesa”, volvió a decir la periodista y agregó: “A mí me conmueve saber que existe. No es que me gusta, me conmueve, me pasan cosas en el cuerpo”, sostuvo la comunicadora.

“Nunca me dijeron cosas así, te amo yo también entonces”, respondió Lamothe y explicó: “Cuando alguien te quiere mucho también como que lo queres”.

“No sé si nos queremos porque no nos conocemos, nos podemos conocer. Me pasan cosas con vos que no me pasan con otros”, le replicó la rubia. “Que lindo, no hay nada más lindo que el deseo”, respondió el actor.

“Tengo que decirte que sos muy linda Romina, te vi en la tele”, le dijo Lamothe.