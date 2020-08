View this post on Instagram

❗❗❗Miralo bien, él es FRANCO DANIEL MARTÍNEZ ❗❗❗ desapareció el día jueves 23/07 a las 19:00 hs en el barrio de Villa Albertina, Lomas de Zamora. Vestía una campera de jean color azul con corderito. Pantalón jean oscuro y zapatillas blancas con franjas negras SI SABES ALGO, LO VISTE TE PEDIMOS POR FAVOR QUE TE COMUNIQUES A LOS SIGUIENTES NÚMEROS: 1133255383 1136615351 1120975470 ¡EXIGIMOS SU APARICIÓN CON VIDA! AYUDAME A DIFUNDIR, TODoS SOMOS FRANCO! EL SILENCIO TAMBIÉN ES CÓMPLICE.