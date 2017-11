Paso a favor de unificar querella contra los secesionistas abre la puerta a excarcelaciones

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió hoy un informe al Tribunal Supremo español favorable a la unificación de la investigación por el proceso secesionista de Cataluña, lo que podría llevar a la excarcelación de los ex miembros del gobierno catalán que están en prisión.

El gobierno español de Mariano Rajoy, que convocó elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre en el marco de su intervención en al norteña región para abortar el proceso de secesión, ve con buenos ojos la posibilidad de que los políticos catalanes salgan de prisión.

“La unificación de la causa garantizará sin duda la coordinación y unidad de tratamiento. Es una decisión razonable”, dijo hoy el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, apoyando la medida pero sin entrar en las eventuales consecuencias.

En su resolución, a la que tuvo acceso Télam, la magistrada aseguró que todas las personas investigadas -la causa actualmente está repartida entre la Audiencia Nacional y el Supremo- forman parte de una “compleja y heterogénea organización”, donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y la proclamación de la república por vías ilegales.

Según explicó, los integrantes de esa organización llevaron a cabo desde 2015 una estrategia “perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”, de ahí la necesidad de un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera, quien investiga a la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, y otras cinco autoridades parlamentarias -que deben ser juzgados por un tribunal superior por contar con fueros- había reclamado un informe a la Fiscalía y la Audiencia Nacional sobre la conveniencia de unificar ambas investigaciones.

Llanera dejó en libertad condicional a sus investigados, después de que estos acataron las medidas de intervención del gobierno español en Cataluña y renunciaron expresamente a defender la independencia por fuera del marco constitucional.

La unificación de la causa beneficiaría a los ex miembros del gobierno catalán investigados por Lamela, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras, que fueron enviados a prisión sin fianza, ya que se les aplicaría el criterio más favorable del alto tribunal.

La Fiscalía, que pidió las duras medidas de prisión, se opone a la unificación.

La mayoría de los ex miembros del gobierno catalán que se encuentran en prisión solicitaron en los últimos días su excarcelación alegando que asumen la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que habilitó la intervención de Cataluña.

Junqueras fue el único que no reconoció explícitamente el acatamiento del 155, aunque admitió que compareció ante la Justicia en condición de ex miembro del gobierno, lo que supone acatar su destitución, medida adoptada por el Ejecutivo español.

La defensa de Junqueras afirmó en un recurso que su encarcelamiento lesiona su derecho de participación política en las elecciones del 21 de diciembre, en las que encabeza la lista del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Los sondeos auguran una nueva mayoría absoluta del bloque independentista, con ERC a la cabeza.