Merkel se reunirá con los socialdemócratas en busca de reeditar la coalición de gobierno

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, fijó hoy una reunión entre la canciller, Angela Merkel, el líder socialdemócrata Martin Schulz y el bávaro Horst Seehofer en busca de reeditar una amplia y estable coalición de gobierno.

El encuentro tendrá lugar el lunes o martes próximo, dijo hoy una vocera de la Oficina del Presidente Federal, en medio de preocupación en Europa por la incapacidad de los partidos alemanes de formar gobierno luego de las elecciones de septiembre pasado.

La reunión aumenta la presión sobre Schulz, quien rechazó reiteradamente una repetición de la gran coalición como la que lideró Merkel en su primera y tercera legislatura, integrada por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la canciller, su hermanada Unión Social Cristiana (CSU) de Baviera y el Partido Socialdemócrata (SPD).

El presidente Steinmeier, del SPD y ex ministro de Relaciones Exteriores de Merkel, mantuvo ayer una reunión con Schulz con el objetivo de tratar de desbloquear la situación creada tras la reciente ruptura de negociaciones para formar gobierno entre el bloque conservador de la canciller, los verdes y los liberales.

Tras el encuentro con Steinmeier, que duró una hora y cuarto, Schulz se reunió con la cúpula de su partido, en un encuentro que se prolongó durante ocho horas, informó la agencia de noticias EFE.

Ya de madrugada, el secretario general del SPD, Hubertus Heil, expresó la disposición del partido a “dialogar” para contribuir a solucionar la crisis política .

“El SPD no se cierra a conversaciones y es de la firme convicción de que hay que hablar”, subrayó Heil, quien agregó que los socialdemócratas esperarían a conocer la hoja de ruta que proponga Steinmeier.

Heil negó que en la reunión de ayer, en la que también participó el predecesor de Schulz al frente del SPD, el ministro de Relaciones Exteriores, Sigmar Gabriel, y varios jefes de gobierno regionales, se discutieran cuestiones de liderazgo partidario y señaló que se habló de cuál es la contribución que puede hacer el partido al país en la situación actual.

El lunes pasado, el presidente alemán expresó su rechazo a convocar nuevas elecciones tras las fracasadas negociaciones entre conservadores, liberales y verdes, y pidió a todos los partidos con representación parlamentaria “disposición al diálogo para hacer posible la formación de gobierno en un futuro cercano”.

Schulz defendió hasta ahora que su partido debe “regenerarse” en la oposición y es partidario de ir a nuevas elecciones, mientras que Merkel expresó también su preferencia por ir a nuevos comicios, frente a la opción de un gobierno de minoría.

De hecho, el líder del SPD anunció el pase a la oposición de su partido al día siguiente de las elecciones del 24 de septiembre pasado, en las que la socialdemocracia se hundió con el peor resultado de su historia, un 20,5%.

Sin embargo, desde las propias filas socialdemócratas se sucedieron estos días las críticas a la postura de Schulz, y hay quienes piden entre otras opciones no descartar la posibilidad de dejar gobernar a Merkel en minoría.

Tras los comicios, la canciller, en el poder desde 2005, se había mostrado confiada en poder formar una coalición de gobierno antes de Navidad.

“Siempre tengo confianza. Y además: desde hace muchos años que sigo el lema de que la fortaleza está en la calma”, dijo la jefa de gobierno aquel 24 de septiembre.