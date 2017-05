Merkel reiteró su deseo de una victoria de Macron en Francia

Una victoria del candidato sobre Le Pen en el balotaje del 7 de mayo “sería un mensaje positivo para el centro político”, dijo la canciller alemana.

A pocos días de que los franceses voten en el balotaje presidencial del 7 de mayo, la canciller alemana, Angela Merkel, volvió a expresar su esperanza en que el candidato neoliberal europeísta Emmanuel Macron gane el domingo la segunda vuelta de las elecciones francesas, porque su triunfo sería “un mensaje positivo para el centro político”.

“Naturalmente es y seguirá siendo la decisión de los electores franceses, en la que yo no me meto”, declaró Merkel al diario regional renano Kölner Stadt-Anzeiger, pero no ocultó que “me alegraría de que ganara Macron, porque representa una política proeuropea consecuente”.

La canciller germana agregó que “su victoria sería un mensaje positivo para el centro político, cuya fortaleza queremos mantener aquí en Alemania”, informaron las agencias de noticias EFE y DPA.

Para Merkel, Macron es un proeuropeísta decidido y su campaña, muy en esa línea, apunta también a unas futuras buenas relaciones franco-germanas, dijo.

El ex ministro de Economía del Gobierno liderado por Francois Hollande y líder del movimiento ¡En Marcha! ya recibió apoyo de Merkel, que anteriormente lo definió como un posible “presidente fuerte para Francia”.

Macron, favorito en las encuestas, disputará la presidencia de Francia con la ultraderechista, aislacionista y antieuropeísta Marine Le Pen.

Por su parte, Francois Baroin, el líder del partido conservador Los Republicanos, que salió tercero en la primera vuelta electoral con Francois Fillon como candidato, advirtió que cualquier miembro de ese partido que “se acerque” a alguno de los dos candidatos de la segunda vuelta, Macron o Le Pen, será expulsado.

Los Republicanos ya anunciaron ayer que van a expulsar de sus filas a Richard Trinquier, alcalde de la pequeña localidad de Wissous, por haber anunciado que votará a Le Pen el domingo.

“La regla será muy clara -advirtió el senador y alcalde de la ciudad de Troyes-. Todos los que se acerquen al Frente Nacional (FN) para las presidenciales y para las legislativas serán excluidos”.

Añadió que lo mismo ocurrirá con los que se asocien de cara a las legislativas con el movimiento En Marcha de Macron.

Si bien Macron lidera las encuestas con comodidad, aún no está claro lo que sucederá en el balotaje, puesto que la abstención -y, en menor medida, el voto en blanco- puede alcanzar un alto nivel y favorecer a la candidata antieuropeísta Marine Le Pen.