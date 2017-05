Luis Miguel pagó una fianza y quedó libre

Luis Miguel recuperó la libertad, luego de pagar una fianza a la Justicia californiana para responder en una causa por desacato derivada de un incumplimiento de contrato que denunció su ex manager William Brockhaus. El cantante pagó una fianza de un millón de dólares y ya se encuentra fuera del precinto policial en donde se presentó para entregarse luego de que el 17 de abril pasado la jueza californiana Virginia A. Phillips ordenara a las autoridades federales buscar y detener a Luis Miguel porque el artista no se había presentado a la Justicia para aclarar su situación económica y ejecutar el pago de una importante deuda pendiente con quien fuera su representante. La jueza que lleva el caso indicó que el cantante debe volver a la Corte el 11 de mayo y si no aparece no habrá otra fianza disponible.