Lanús empieza un proceso desde cero

Sin varios de los referentes y con Carboni como DT, el Granate regresa a los entrenamientos.

Con la salida de Jorge Almirón de la dirección técnica, Lanús le puso fin al proceso más exitoso de su historia. Por eso hoy, en el regreso a los entrenamientos, y que será la presentación de Ezequiel Carboni al frente del equipo, el Granate iniciará una nueva etapa, en la que se buscará emular todo lo que se logró en los últimos años.

En este proceso que se iniciará hoy en la Fortaleza de Guidi y Arias, habrá algunos cambios significativos. Ya no estarán Maximiliano Velázquez y José Sand (está cerca de arreglar en Nacional de Uruguay), tampoco Nicolás Aguirre, y Román Martínez no será tenido en cuenta. Con todo esto, un nuevo proceso arranca en Lanús de la mano de Carboni.

El plantel se reencontrará hoy, y mañana viajará al Polideportivo Municipal de Pinamar, lugar elegido para los primeros trabajos físicos intensos en el año, pero sin varios futbolistas que fueron base del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2017. En cuanto a refuerzos, sonó el nombre de Facundo Roncaglia, pero aún no hubo avance. ■