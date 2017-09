La Selección, entre críticas y mensajes esperanzadores

Ya que los jugadores de la Selección Argentina no se expresan respecto de los partidos, son otros los que hacen análisis. Tras el 1 a 1 con Venezuela que complica la clasificación al Mundial, distintos protagonistas externos del fútbol argentino se refirieron a la situación del equipo, entre críticas y mensajes esperanzadores. Marcelo Bielsa, exentrenador y cercano (al menos desde lo futbolístico) al actual DT sostuvo: “Tengo la seguridad de que Argentina va a llegar a la Copa del Mundo luego de los dos partidos que le quedan”. Y sobre el partido con Venezuela, analizó: “Hubiera merecido ganar por una diferencia amplia”. Sergio Batista, otro ex DT y campeón en el Mundial 86, fue más crítico. “Es hora de que otros jugadores se hagan cargo. Messi no tuvo un mal partido, pero no rindió todo lo que puede. Dependemos mucho de él”, expresó. Y apuntó contra la dirigencia: “Tener tres técnicos (Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli) en una Eliminatoria es una locura”. Una de las figuras del Mundial 86, Oscar Ruggeri, también dio su punto de vista. “Estoy muy preocupado porque Argentina es un equipo depresivo, que ahora siente la presión. Los jugadores tienen miedo de no ir al Mundial”, soltó.