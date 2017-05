Hijos como marcas comerciales

POR Camila Demarco

En estos tiempos vertiginosos donde cotidianamente se renueva la tecnología o aparecen noticias de lo más alocadas, surgió como tendencia que los famosos registren el nombre de sus hijos como marca comercial. El objetivo es que las industrias del cine, la música, la moda, entre otras, no comercialicen productos bajo su identidad. Cabe destacar que si bien no es algo nuevo, se está haciendo con mayor frecuencia para proteger la privacidad de los niños ante los gigantes de la industria del entretenimiento. Los pioneros de esta tendencia son principalmente famosos, puesto que sus figuras representan más ventas. Éste es uno de los motivos por los que las marcas de ropa o los perfumes tienen como abanderadas a artistas de nivel internacional. No obstante, sus hijos también son el foco de las empresas y en un futuro posiblemente sigan los pasos de los padres. Pero para evitar que otros individuos tomen decisiones de antemano y los utilicen para difundir un producto, cada vez son más las limitaciones para que las marcas comercialicen bajo algunos nombres. El ejemplo más reciente es el de Harper Beckham, hija de la ex Spice Girl Victoria Bechkam, y del exfutbolista David Beckham. La diseñadora de moda inscribió en Reino Unido y Europa el nombre de su hija de cinco años, como marca y de esta forma, protege los derechos comerciales e intelectuales de la pequeña. Asimismo, ya utilizó dicho mecanismo de prevención con los nombres de su marido, sus otros hijos y el de ella misma. Además, podrá sacar al mercado productos como juguetes, líneas de ropa o cremas, que lleven el nombre de la niña. Según la BBC, la solicitud para registrar a Harper Beckham fue enviada el 22 de diciembre, y estipula que Victoria es ahora la única persona que tiene los derechos legales como madre y tutora para hacer uso legal de esa identidad con fines comerciales. Otra pareja de actores que quiere proteger los derechos de sus hijos es la de Ashton Kutcher y Mila Kunis. Con motivo de preservar la ciberidentidad de Wyatt Isabelle Kutcher, su primera hija, decidieron comprar los dominios de su nombre. En simples palabras, la pequeña ya tiene cuenta de Twitter, Instagram y demás redes sociales para que

de esta manera nadie utilice su nombre ni se haga pasar por ella en la web. “No quiero un sitio de pornografía con el nombre de mi hija”, afirmó entre risas el actor. Si bien el segundo hijo de la pareja, Dimitri Portwood Kutcher, nació en 2016, se estima que harán lo mismo. ■