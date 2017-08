Granates y Cuervos solicitan visitantes

Dirigentes de Lanús y San Lorenzo se pusieron de acuerdo y elevarán el pedido a la Aprevide.

Lanús y San Lorenzo jugarán en septiembre los dos duelos de los cuartos de final de la Copa Libertadores. De cara a esos partidos y teniendo en cuenta la actual normativa, las dirigencias acordaron solicitar a los organismos de seguridad la presencia de sus hinchas en el Bajo Flores y en el Sur. “Nosotros no tenemos problema en recibir público visitante contra San Lorenzo, estoy hablando con Lammens (titular del Ciclón)”, confesó Nicolás Russo, presidente de Lanús. Claro está, más allá de la buena voluntad de ambos clubes, la decisión final la tiene la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), el Gobierno de la Provincia y el de la Ciudad de Buenos Aires (no estaría de acuerdo con la propuesta). En el Nuevo Gasómetro se jugará el 13 de septiembre a partir de las 19.15 mientras que el 21, una semana después, se verán las caras en Guidi y Arias desde las 21.45. Ambos estadios, por la magnitud de sus tribunas, tienen espacio suficiente para darle más de 10 mil localidades al público visitante e, incluso, el de Lanús recibió en varias ocasiones durante las últimas semanas a hinchas de dos parcialidades distintas por partidos de la Copa Argentina. Lo cierto es que aún no hubo definiciones y el comportamiento de las hinchadas en estas fechas de la Superliga podría influir. ■