Brown sufrió una derrota inesperada

En tiempo de descuento, el elenco puntano se llevó tres puntos de oro. El local fue superior.

Era el partido para acercarse al objetivo de los 50 puntos, pero Brown se llevó una sorpresa en tiempo de descuento. No estaba en la balanza de los merecimientos que Sportivo Estudiantes de San Luis se llevara los tres puntos desde Adrogué. Pero un fuerte remate de Israel Roldán, tras un rebote en la barrera, no pudo ser resuelto por Martín Ríos y la desazón se apoderó de todo el plantel Tricolor. Aún con un jugador menos durante todo el segundo tiempo, el dueño de casa fue el protagonista y el que generó las mejores situaciones, algunas resueltas por Facundo Lupardo y otras por el travesaño. El primer tiempo fue muy pobre. Brown no encontró sociedades de juego en Olivares, Chávez y García, mientras la visita trataba de jugar lo más lejos posible de su arco. Apenas un centro de Gómez que encontró el taco de Chávez y las manos del arquero, fue lo único rescatable. A los 20 segundos del complemento, Daniel Franco fue expulsado por doble amarilla, en una falta común contra un lateral. Exagerada determinación del árbitro Pedro Bocca.Cuando parecía que el partido le iba a quedar a contramano, Vico rearmó la defensa con Alberto Stegman por Luciano Nieto y Brown se serenó. Olivares aportó quite y salida desde el anillo central, Chávez y García se entendieron mejor y las chances aparecieron. Lupardo se lució ante un remate de Olivares que pedía ángulo, un tiro libre de Maravi

lla rebotó en el horizontal y el zurdazo de García pegó en la parte externa de la red. Fueron tres claritas, sumadas a otras de menor relevancia. El partido se iba en cero, pero Bocca no vio la falta a Oviedo y sí la de Soto. Roldán le dio en el tiro libre, la pelota pegó en la barrera y del rebote sacó un zurdazo que no pudo desviar Ríos y se metió arriba. Delirio puntano, que se aleja del descenso y bronca generalizada en Brown, que supo sobreponerse a la expulsión, pero se quedó sin nada. ■