Brown no encontró la llave para romper el cerrojo de los jujeños

En un discreto partido, donde ninguno logró desequilibrar, el empate fue lo más justo. El local intentó algo más, pero Gimnasia no le dio oportunidades y se llevó el punto que vino a buscar.

Brown de Adrogué y Gimnasia y Esgrima de Jujuy igualaron sin goles en un partido cerrado, aburrido y carente de matices, por la quinta fecha del Torneo de Primera B Nacional. De los dos, el equipo de Pablo Vico fue el que intentó llevar a cabo una propuesta de juego convincente, pero el Lobo le cortó los circuitos y le achicó los espacios en el medio para que Maximiliano Cavallotti tuviera una tarde tranquila. El local intentó por las bandas, con Olivares y Nieto, más las subidas de Barbosa (el más criterioso para mandarse al ata

que) y Lemmo. A partir del corte entre Maidana y Oroná, la pelota siempre parte a los pies de Chávez, pero el Negro, en la mayoría de las ocasiones hizo una gambeta de más, como esa escapada que debió finalizar en un centro a García y terminó mansamente en las manos del arquero. Sin embargo, el 10 es el único capaz de sacarse marcas y habilitar a sus compañeros. La visita no dio un centímetro de ventaja atrás y lo suyo fue tan sencillo como inocente. Darle la pelota a Maki Salces,

que pocas veces tuvo lucidez para descargar el juego. Dos veces pisó Brown el área rival. Primero con una llegada exigida de Olivares que remató a la carrera y por arriba y después, con una pared Olivares-Chávez que Díaz despejó en la boca del arco. Vico no movió el banco. Brown siguió buscando aún con imperfecciones y Sciacqua hizo entrar a Auzqui y Maldonado para darle dinámica a las bandas. Sin embargo, la pelota anduvo perdida por el medio, con segundas jugadas que casi

siempre terminaban en faltas. Ni Oviedo, ni Grbec pudieron gravitar en los minutos que estuvieron en cancha. En la única que tuvo el ex Temperley, desbordó y el toque de anticipo de Chávez fue al cuerpo de Cavallotti, en la situación más clara del partido. El empate terminó siendo justo. Gimnasia llegó con el objetivo de no perder, pero hizo muy poco para ganarlo. Y Brown, a pesar de querer algo más, no tuvo ideas, claridad y determinación para quedar al borde de una victoria. Por ahora, sigue arriba en las posiciones con nueve puntos, pero hoy Argentinos podría superarlo. Igual, el objetivo de Brown pasa por otro lado. ■