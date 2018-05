A un mes de abrir, robaron un local de zapatos y carteras en Lanús

A un mes de abrir, los dueños del local de carteras y zapatos “Canela”, ubicado en 25 de Mayo y Dr. Melo, el centro de Lanús, se encontraron con que les habían reventado la puerta de vidrio y robado. “Así amanecimos hoy en nuestro local en pleno centro de Lanús. Otro hecho de inseguridad más, a un mes de abrir nuestro local con mucho esfuerzo. Se nos ríen en la cara, habiendo una cámara del Municipio a metros del local. Nadie se hace cargo de nada”, escribió indignada la dueña del negocio, que tiene una sucursal en la Galería Paseo el Aljibe, sobre Meeks 71, en Lomas de Zamora.

“Chicas, soy Paz del Roperito, ayer cuando fueron no estaba pero me solidarizo plenamente con ustedes y como sabrán a mí no llegaron a robarme pero me rompieron el gancho del piso que va a la cortina y me astillaron el vidrio. Me da mucha bronca y a la vez impotencia porque veo que ningún funcionario se hace cargo de nada!!!!!!

Besos!”, les escribió a través de las redes sociales Paz Alvarez, otra comerciante.