El entrenador asume su segundo ciclo en Lanús. Dijo que recibió con mucho gusto el llamado de Nicolás Russo en este difícil momento del club. Y además, habló de Ramón Cabrero, el sistema táctico a utilizar y las probables variantes que pueda tener el equipo.

Luis Zubeldía habló por primera vez como nuevo técnico de Lanús. Lo hizo en una conferencia de prensa, posterior al entrenamiento matutino del plantel.

En Lanús ha sido una constante que los entrenadores sean del riñón del club en los últimos tiempos. Salvo Guillermo Barros Schelotto y Jorge Almirón, han desfilado por el banco Gabriel Schurrer, Ramón Cabrero, el propio Zubeldía y Ezequiel Carboni.

La situación deportiva del Granate no es la ideal. Eliminado de la Copa Argentina, de la Sudamericana y con un mal presente en la Superliga. “Cuando me trasmitió Nicolás (Russo) que nos necesitaba a mí y mi cuerpo técnico, no dudamos y acá estamos. Es un placer volver a casa, se me vienen millones de recuerdos y sensaciones que son difíciles explicar. Cuando a uno lo necesitan en su casa, tiene que estar”, explicó el flamante DT.

Consultado sobre si el primer objetivo es sacar puntos y luego maquillar el rendimiento del equipo, Zubeldía dijo: “El equipo ha tenido matices, ha jugado bien en ciertos momentos. Por ahí no fue contundente por distintos factores. El fútbol lo terminan haciendo los jugadores por más de cualquier tipo de idea que proponga el entrenador. Sumar puntos queremos, pero trataremos de jugar bien y superar al rival por sobre todas las cosas”.

A raíz de una lesión, dejó el fútbol muy joven. Y fue ayudante de Ramón Cabrero en el primer título local del club. Al respecto consideró: “Con Ramón no tuvimos mucha comunicación cuando me fui, pero con él nos respetamos y nos quisimos a la distancia siempre. Hemos cenado en una oportunidad y me dejó lo más importante, que es su concepto y valores a la hora de proceder. Siempre tengo cosas en la cabeza que él me dejó, siempre va a estar presente con nosotros”.

El cambio de rumbo en la conducción técnica también puede serlo en lo futbolístico y Zubeldía se tomará los próximos días para hacer una evaluación del plantel. “Entiendo la urgencia de la situación y lo que genera la llegada de un cuerpo técnico nuevo, pero recién trabajé con aquellos que venían de tener menos fútbol. Quiero conocerlos un poco más. Dejemos correr los días para ver cómo llegamos ante Racing. Vienen bien estos días para recuperar algunos lesionados. No podemos darnos el lujo de tener tantos jugadores en el área médica”, aventuró el oriundo de Santa Rosa.

Y sobre su mano a la hora de elegir el planteo táctico adelantó: “Puede haber variantes, una o dos, en donde si vemos que ciertos jugadores pueden sentirse más cómodos con otra organización lo haremos. Depende la necesidad y a quien enfrentas. Hay que buscar siempre el mejor plan para que den lo mejor que tienen. Hoy es difícil saberlo, pero buscaremos alternativas. Nos tendremos que acomodar a pesar del mal arranque”.