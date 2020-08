El DT de Lanús brindó una conferencia de prensa virtual en la que habló del regreso a la actividad con los futbolistas y del rearmado del plantel con varias bajas y la incorporación de juveniles.

En el marco de la segunda semana de entrenamientos para el plantel de Lanús desde el regreso formal postcuarentena, el DT Luis Zubeldía brindó una conferencia de prensa virtual en la que habló de distintos temas.

Esos primeros días junto a los futbolistas fueron bien valorados. “Se hizo muy larga la espera. El reencuentro fue emocionante porque más allá del distanciamiento, la sensación fue de felicidad y de volver a empezar, de pisar un campo de juego, tocar la pelota, hablarse aunque sea a la distancia. No me puedo quejar, estoy contento de como están entrenando. Han hecho diez días espectaculares”, resaltó el DT que unos días atrás se había referido a la modalidad de trabajo que tendría el plantel en el Polideportivo.

A nivel personal, por la forma de su carrera deportiva, el entrenamiento de manera individual había sido algo habitual para el exvolante. “No es algo que me cueste porque de 2001 para acá siempre entrené solo. Se de qué se trata e intenté trasladarles esa experiencia. Se están preparando muy bien y en otros aspectos ya venían muy firmes”, analizó. Y, sobre el armado de una ‘burbuja de trabajo’ más amplia, comentó: “Los pasos que vamos dando como cuerpo técnico son de la mano del departamento médico. Cumplimos a rajatabla lo que nos dicen. A medida que avancemos de fase veremos la posibilidad de hacer una burbuja. Lo importante, ante todo, es agradecer a toda la gente de Lanús que trabaja para que las tareas diarias se puedan llevar a cabo”.

En el rearmado del plantel, Zubeldía perdió a varios titulares de experiencia e hizo recambio con juveniles del club, salvo por la incorporación del arquero Lucas Acosta. Sobre el tema, explicó: “Tenemos 30 jugadores y quiero acentuar el porcentaje de los chicos de 20 años. Deberemos trabajar muchísimo de acá a diciembre porque el 56% del plantel tiene un promedio de 20 años. Otro 27% tiene un promedio de 26 años y el resto está arriba de 30. Esto quiere decir que con más del 50% voy a tener que trabajar muchísimo porque son chicos y hay que pulirlos para que Lanús tenga un equipo competitivo”.

Y, siguiendo esta línea, indicó: “A los juveniles les damos un rol muy importante en el plantel. Muchos van a jugar, y el resto acompañará. De acá a diciembre es el momento para que puedan demostrar, adquirir experiencia y disfrutar”.

Por último, sobre los objetivos para este semestre, aclaró: “En relación a lo que vea en las primeras fechas me daré cuenta para que estamos. Ya dije que me encantaría ser campeón pero hay varias sucursales como clasificar a copas que me resultan interesantes también. Veremos también como se arma el campeonato”.