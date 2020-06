Yanina Latorre se está ausentando de “Los Ángeles de la Mañana” y estos faltazos generaron algunas sospechas y rumores.

"Me pedí un par de días por un tema personal. No pasó nada serio ni tiene que ver con nada de salud, es algo de lo que todavía no puedo decir demasiado”, le dijo al portal Teleshow, como para aclarar los tantos.

Las sospechas partieron luego que Yanina se abrazara en cámara con Santiago Maratea, sin respetar la distancia recomendada por la pandemia de Coronavirus, que fue muy criticada.

“LAM” ya sufrió la partida de varias panelistas y por ahora la esposa de “Gambetita” sigue en su lugar en el ciclo de El Trece.