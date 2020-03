La medida aconteció por una decisión del intendente de Brandsen y afecta si a los kioscos de todo el distrito. Incumple el DNU que regula la cuarentena. ¿Qué dicen los canillitas y qué dice la gente?

En una insólita y polémica medida, el gobierno de Brandsen prohibió la venta de diarios y revistas y accionó en la clausura de los kioscos.

La decisión del intendente, Daniel Cappelletti resulta un incumplimiento de dos medidas: el derecho humano universal a la libertad de expresión y al libre acceso a la información de los medios gráficos por parte de los vecinos, algo fundamental más aún en estos tiempos de emergencia sanitaria mundial. Además, incumple el Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno que regula la cuarentena, en el cual se califica a la prensa –gráfica, radial y multimedia- como "servicio esencial" ante la crisis del Covid-19.

“Me querían llevar preso, ya que me mandaron tres inspectores que iban a llamar a la policía", denunció un canillita.

Los canillitas del distrito debieron cerrar sus puestos y se quedan así sin su fuente laboral. José Carsaniga, uno de los canillitas afectado por la medida, denunció que el cierre de su puesto fue de manera violenta y bajo amenazas. "El sábado abrí temprano, horas después de escuchar el discurso del Presidente donde se mencionó el valor de los periodistas y la prensa gráfica en estos momentos difíciles. Y su decreto lo expresa con absoluta certeza, porque la gente necesita estar informada. Pero el intendente mandó a cerrar todos los puestos", sostuvo el trabajador que tiene su puesto en la esquina de la avenida Sáenz Peña y French.

Y agregó: “Me querían llevar preso, ya que me mandaron tres inspectores que iban a llamar a la policía".

Por su parte, Antonio Salvatierra, de 67 años, vecino de la calle Azcuénaga, sostuvo que con esta medida se ve afectado. "No uso la computadora, en estos días me traían el diario, es la única forma que tengo de saber las noticias además de la televisión, pero el diario siempre fue algo que no me faltó", lamentó.