El grupo artístico está integrado por las hermanas Marta y Mabel, y por Andrea, la sobrina de ambas. La exposición se puede visitar en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Distrito.

Wallasch Arte, un grupo integrado por tres artistas plásticas de la región y de la misma familia, inaugura una muestra este viernes en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en la Delegación de Lomas de Zamora.

Este grupo lo integran las hermanas Marta y Mabel Wallasch, junto a Andrea Wallasch, la sobrina de ambas, y ésta será la primera exposición colectica del grupo.

Estas artistas ya habían mostrado sus creaciones por separado, como en el Banfield Teatro Ensamble, en el Colegio de Escribanos de Lomas y la Casa de la Cultura de Lanús, entre otros espacios.

“A mi hermana y a mí siempre nos gustó la pintura y a mi sobrina también, por eso decidimos aunarnos y armar algo juntas”, le comenta Marta a La Unión sobre la génesis de Wallasch Arte.

La muestra, que se inaugura este viernes, podrá ser visitada hasta fin de octubre en el mismo espacio, con entrada libre y gratuita.

En este trío de artistas plásticas, cada una tiene su sello propio y esto se verá plasmado en la muestra.

“Cada una de nosotras tiene su estilo. En mí caso, no soy una pintora propiamente dicha, no tengo una trayectoria de estudio. Soy más intuitiva y lo que me aflora es lo abstracto”, acota Marta.

Mientras que Mabel, que fue alumna de Ángel Fadul, se acerca a “algo onírico y lo figurativo. Aunque no es un figurativo real”. Andrea, en cambio, se aproxima más al realismo en su estilo artístico.

Marta, además de ser artista plástica, estudio música y piano y se dedicó a diversas profesiones, al igual que sus compañeras de grupo.

A pesar de que tres integrantes de la familia Wallasch, oriundos de Alemania y con varias generaciones de argentinos, son artistas, no tiene antecedentes en su árbol genealógico.

“No tengo conocimientos de artistas plásticos en la familia. A mi hermana y a mí nos gustaba desde la infancia. A mí más el dibujo y a Mabel, más la pintura. Siempre lo hicimos a puro placer”, cierra Marta.