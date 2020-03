El entrenador del Tricolor lamentó los dos puntos que dejaron ante Santamarina, que les hubiera permitido escalar posiciones y despegarse de la zona de descenso.

Brown perdió una inmejorable chance de alejarse de la zona caliente del descenso con su empate frente a Ramón Santamarina en el Lorenzo Arandilla. No fue una fecha favorable para el Tricolor en materia de resultados de los equipos que están en la misma situación.

“Sabíamos que era un partido que teníamos que ganar”, dijo el DT. “Santamarina se lleva mucho. Perdimos dos puntos como en Jujuy”, agregó el Bigotón haciendo referencia a las oportunidades que el equipo falló en su visita a Gimnasia y Esgrima previo a esta última fecha.

Cada unidad que queda por el camino se lamenta y para Vico el cero frente a los tandilenses, con el agravante de un penal errado, fue determinante. “Con los dos puntos que dejamos estaríamos más felices. Salíamos de un lugar difícil”, explicó.

En ese sentido, el técnico del Tricolor sostuvo que sus dirigidos deben estar más tranquilos durante los 90 minutos cuando el resultado no es el deseado: “Necesitamos estar un poco más serenos. La necesidad de un resultado positivo, con el correr de los minutos, no lleva a cometer errores. Pero me deja tranquilo la intensidad, la actitud y la concentración del equipo”.

Por último, y en relación al partido, apuntó: “Brown hizo un muy buen primer tiempo. En el segundo, dependió mucho del pelotazo”.