Fernando Belluschi se mostró feliz por su llegada a Lanús y valoró la propuesta del cuerpo técnico que encabeza Luis Zubeldía. “Hablé con él y fue importante para decidirme”, afirmó.

El primer refuerzo de Lanús para este año fue Fernando Belluschi. En sus primeros días como jugador Granate habló de los motivos que lo llevaron a decidirse por la propuesta y dio su visión sobre la actualidad del equipo.

“Hablé con Luis Zubeldía y fue importante esa charla para decidirme. Creo que vengo a un equipo donde se va a jugar bien al fútbol y eso me motivó mucho. Me sedujo mucho el equipo y el club ordenado, que hace mucho viene trabajando muy bien. Estoy contento con estas primeras sensaciones”, indicó el futbolista de 36 años

El futbolista anticipó también que trabajará para ponerse a punto desde lo físico teniendo en cuenta que no tuvo mucha actividad en el último tiempo. “Me va a costar un poquito porque hace un tiempo que no venía haciendo las cosas a la par del grupo, pero me están dando tiempo y me estoy adaptando bien. Me preparo para estar a la par del grupo cuanto antes”, remarcó Belluschi.

En su rol de volante creativo, el ex San Lorenzo afirmó que su posición “va a ser al lado de Quignon. Hay muchos chicos que están haciendo las cosas muy bien en el club y voy a tratar de ir ganándome un lugar de a poco”.

En la misma conferencia de prensa, Zubeldía tuvo palabras elogiosas para el volante y destacó que “es muy importante tener un jugador del nivel de Belluschi y cuando surgió su nombre ni lo dudamos, porque tener una variante más en la mitad de la cancha nos viene bárbaro y tiene características diferentes a las que tenemos”.