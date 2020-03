Emilio Mendoza es un docente de Lomas que no puede volver al país y está atravesando una compleja situación debido a las restricciones impuestas por el Coronavirus.

Emilio Mendoza es un docente de Lomas que se encuentra varado desde hace varios días en Honduras y no puede movilizarse por el cierre de fronteras. A su compleja situación se suma el toque de queda decretado en el país centroamericano por el Coronavirus.

"Salí hace tres meses de Argentina viajando en moto rumbo a México y venía atravesando todos los países por la costa del Pacífico sin inconvenientes hasta que empezaron a cerrar las fronteras. En ese momento estaba en Nicaragua y llegué a Honduras 15 minutos antes de que cierren el paso", contó Emilio a La Unión.

En Tegucigalpa (capital de Honduras) se decretó un toque de queda que en estos momentos es total, por lo que la gente no puede salir a las calles. "Antes lo levantaban durante el día para que se hagan compras y trámites, pero ahora está todo cerrado. La Embajada por ahora no ofrece respuestas y los aeropuertos comerciales no funcionan", expresó el profesor de historia.

Su idea es esperar unos días a que termine el cierre de fronteras pautado para el 29 de marzo e irse a México para juntarse con otros argentinos y tratar de regresar a nuestro país. "Estoy ansioso de llegar allá porque hay más de 200 argentinos y los aeropuertos todavía están abiertos. Desde ahí podría volver con algún vuelo de la Cancillería y hasta financiarme un pasaje propio", dijo Emilio con expectativa.

Ahora está en la casa de un motociclista que lo recibió, ya que tuvo que irse de un hostel en el que se alojó hace tres días. "Salir de ahí era importante porque hay muchos turistas y el riesgo de contagio era muy alto. Además ya no están abiertos porque la gente no va a trabajar", relató.

En Honduras, los casos de Coronavirus son pocos (24) pero el sistema sanitario no está preparado para afrontar un crecimiento exponencial de la pandemia.