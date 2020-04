El juvenil del Granate participó del ciclo de charlas en el Instagram del club y respondió las preguntas de los hinchas. El cruce con Pepe y su vínculo con Lanús, lo más atractivo del encuentro en redes sociales.

En un nuevo encuentro de jugadores e hinchas de Lanús en las redes sociales, Lautaro Valenti posó ante el celular y respondió las preguntas.

Una de las consultas que rápidamente decidió responder el juvenil para ponerle fin al tema tuvo que ver con aquel cruce que protagonizó con José Sand en el empate ante Arsenal en Sarandí. Un cara a cara particular entre un experimentado y un juvenil que llamó mucho la atención. “Lo que pasó con Sand fue una discusión de partido y quedó ahí, nada más. Nos llevamos re bien y es muy buena gente. Nos enseñó un montón a los pendejos”, aclaró el defensor de 21 años.

Además, el jugador destacó el vínculo afectivo y su agradecimiento con el Granate. “Desde que llegue al club me dieron todo, nunca me faltó nada y estoy muy agradecido. Soy hincha del club, acá me dieron todo y yo voy a dar todo también”, indicó. “Lanús es un club enorme y un gran ejemplo”, agregó.

Sobre su futuro y la chance de volver a la Selección, el juvenil reafirmó sus deseos de vestir la camiseta Argentina y llegar al fútbol de Europa “más adelante”.

Más relajado, Valenti contó que concentra con Alexander Bernabei, otro de los juveniles que se ganó un lugar en el último tiempo y que toma “entre dos y tres termos de mate por día”. Además, su postre favorito es el helado y las tortas y afirmó que “nunca jugaría en Banfield”.