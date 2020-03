La institución de Adrogué cumple 75 años. Su presidente realizó un repaso donde habló de su padre, el crecimiento y próximos objetivos.

Un 3 de marzo de 1945 se fundó el Club Atlético Brown. La institución de Adrogué, que preside Adrián Vairo, festeja sus primeros 75 años. A través del tiempo tuvo un crecimiento notorio en todas sus actividades, tanto deportivas como sociales, que lo convirtieron en una de las entidades más representativas del partido de Almirante Brown.

El acta fundacional dicta: “En el partido de Almirante Brown, siendo la primera hora del día de 3 de marzo de 1945, queda fundado en Club Atlético Brown, para que sea la casa del deporte del Partido y perpetúe nuestra honrosa tradición en el fútbol oficial”. Días más tarde, el 9 de marzo, se eligió la primera Comisión Directiva, presidida por Héctor Sánchez.

En vísperas de un nuevo festejo, La Unión dialogó con Adrián Vairo, que lleva un apellido muy ligado a la historia del Tricolor, conformado por el rojo y negro de Nacional y el celeste de Atlético , dos antiguas instituciones de la región.

“Mi viejo (Juan) fue el que me enseñó todo. Pasé muchísimo tiempo con él y no sólo me fue formando a mí como dirigente, sino a todos. Hoy no lo tenemos, pero mi padre hizo todo por el club y nos preparó a cada uno de nosotros para seguir llevándolo de la mejor manera”, comenzó el presidente con su relato.

"Hoy estoy yo, mañana puede estar otra persona, pero vamos a estar colaborando porque es algo que sentimos todos. Y mi familia sobre todo. Se lleva muy adentro".

“Toda la Comisión es importante, no sólo mis vicepresidentes. Los chicos están permanentemente dando una mano en el Futsal, en Juveniles, Infantiles. Somos un grupo en el que cada vez somos más, y están todos apuntalando al club. La sede está muy bien. Abrimos un restaurante, hay mucha actividad en el gimnasio, en la pileta, ahora con el Futsal se ha volcado mucha gente, el Baby, la Escuelita, Taekwondo, Patín, Telas. En la semana hay un constante movimiento de entrada y salida de gente”, apuntó Vairo.

El club se fue adaptando a diferentes épocas, pero siempre mantuvo un equilibrio que lo llevó a ser considerado uno de los más respetados del ascenso argentino. “Estamos en un momento difícil del país, pero tenemos un club ordenado, los jugadores al día. Faltan muchas cosas por hacer, lo sabemos, pero no podemos hipotecar el club, queremos hacer las cosas bien y con firmeza. Siempre somos vistos con buenos ojos por el orden que mantenemos. Nunca gastamos más de lo que tenemos. No voy a pagar nada de lo que yo no pueda. Eso nos lleva a que muchos jugadores quieran venir a jugar acá, porque saben que del 1 al 10 cobran, que van a estar cómodos, que es un club de la familia, tranquilo y que se trabaja normalmente”, dijo el dirigente.

En ese sentido, explicó los grandes gastos que el fútbol tuvo en el último tiempo: “Gastamos $1.150.000 en una pretemporada, el viaje a Rafaela $250.000, otros $700.000 de avión a Jujuy, donde tuvimos que estar dos noches que nos salió mucho más caro por el tema de los carnavales. Ahora tenemos que ir a Córdoba con un gasto aproximado de $250.000. Todo en un mes. El Municipio nos ayuda, los sponsors también, pero se hace muy difícil, más teniendo en cuenta que el país no está bien”.

Por último, dejó en claro lo que significa Brown de Adrogué para él y su entorno. “Yo de muy chiquito estoy acá, amo este club, y mi vida la estoy pasando dentro del club. Es un sentimiento muy grande el que tenemos. Hoy estoy yo, mañana puede estar otra persona, pero vamos a estar colaborando porque es algo que sentimos todos. Y mi familia sobre todo. Se lleva muy adentro. Por supuesto que quiero ver a Brown en Primera, tener más tribunas, luces en el estadio. Como digo siempre, lo vamos a lograr, pero debemos ser coherentes, con los pies sobre la tierra, como se dice siempre, y ver de qué manera lo hacemos”.