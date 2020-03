Banfield recibe a Huracán con la necesidad de sumar una victoria. Sin un equipo confirmado, Falcioni apuesta por volver a ganar como local.

La campaña de Banfield está marcada por los buenos resultados en condición de visitante y los malos jugando de local. Esta tarde ante Huracán, el equipo de Falcioni buscará romper con la racha.

Tras cuatro encuentros sin victorias en Peña y Arenales (y algún murmullo en la última derrota con Aldosivi), la necesidad de ganar se hace imperiosa. Enfrente, el Globo también necesitado intentar salir de los puestos del fondo de la tabla.

Si bien el Emperador no confirmó los once, se estima que habrá al menos una modificación. En el lateral derecho, Luciano Gómez regresaría a la titularidad en lugar de Emanuel Coronel. En el medio y por jugar en casa, Jesús Dátolo le sacaría una ventaja a Juan Álvarez para ser titular mientras que la presencia de Pablo Velázquez en el ataque no está asegurada y Junior Arias podría recuperar el lugar.

En el Globo, varios ex Banfield serán de la partida. Fernando Pellegrino, en el arco; Gonzalo Bettini, en la defensa; y Andrés Chávez en el ataque. Justamente, el “Comandante” volverá a la titularidad en lugar de Nicolás Cordero y será uno de los dos cambios que realice el DT Israel Damonte, otro de reciente pasado en el Taladro. En el medio, Mauro Bogado ingresará por Martín Ojeda.

PROBABLES FORMACIONES

Banfield: Mauricio Arboleda; Luciano Gómez, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Claudio Bravo; Jorge Rodríguez y Nery Leyes; Reinaldo Lenis, Jesús Dátolo y Agustín Urzi; Junior Arias o Pablo Velázquez. DT: Julio César Falcioni.

Huracán: Fernando Pellegrino; Gonzalo Bettini, Saúl Salcedo, Lucas Merolla y César Ibáñez; Santiago Hezze y Mariano Bareiro; Sebastián Ramírez, Mauro Bogado y Norberto Briasco; Andrés Chávez. DT: Israel Damonte.

Hora: 18 (TNT) / Estadio: Banfield / Árbitro: Germán Delfino