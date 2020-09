La serie británica, protagonizada por Gillian Anderson, se podrá ver los domingos a las 23 en TNT Series.

“The Fall”, el exitoso thriller británico en el que una experta investigadora va tras los pasos de un asesino serial, llega este domingo a las 23 a la pantalla de TNT Series.

La trama sigue la historia de una meticulosa policía encarnada por Gillian Anderson ("Los expedientes secretos X", "Sex Education") que debe atrapar a un asesino serial de mujeres, quien se esconde tras la fachada de un padre y marido ideal.

Se centra en un asesino que anda suelto y no hay rastros de su paradero. Una detective llega a revisar el caso y pronto deberá tomar las riendas de una cacería que no admite errores, porque el homicida hace trabajos perfectos, con un meticuloso proceso de investigación de sus víctimas y de su estrategia para no dejar huellas.

La serie, que se emitirá todos los domingos y que cuenta con tres elogiadas temporadas acreedoras de numerosos galardones durante su emisión original entre 2013 y 2016.

Está protagonizada también por Jamie Dornan ("Cincuenta sombras de Grey"), John Lynch, Aisling Franciosi, Niamh McGrady y Bronagh Waugh.