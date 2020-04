Rosa Ortíz no tiene trabajo, le quedan $1.000 en la tarjeta y no puede volver a la ciudad a raíz de la suspensión de vuelos y micros de larga distancia. Una mujer le prestó la habitación de su hija para dormir: "Sinceramente la considero un milagro en mi vida”.

Además de los argentinos varados en el exterior por consecuencia del Coronavirus y el cierre de fronteras, dentro del país hay vecinos que no pudieron volver a sus casas, como es el caso de Rosa Ortíz, quien se encuentra en Mendoza y no puede regresar a Lomas hasta que el Gobierno nacional no autorice el traslado.

Además de su delicada situación, sabe que otros diez lomenses se encuentran en condiciones similares: “Me contacté con cuatro de ellos y me dijeron que están viviendo de la solidaridad de los mendocinos. Algunos ayudan con los impuestos, pero ya se están quedando sin plata”.

“Me está hospedando una chica mendocina y duermo en la habitación de su hija. Ella está sin trabajo y sinceramente la considero un milagro en mi vida”, explicó Rosa, aunque admitió que “solo tengo $1.000 mil en la tarjeta”.

Rosa viajó a Mendoza en diciembre del año pasado y trabajó desde entonces en un hostel. Con claras intenciones de quedarse a vivir allí, inició los trámites para ejercer en la docencia, pero la cuarentena por el Coronavirus avanzó y no pudo lograrlo.

La vecina de 36 años planeó volver a mediados de abril a su casa para festejar su cumpleaños en Buenos Aires y ya desde febrero tenía comprado un vuelo. Con el avance de la pandemia, el pasaje fue cancelado y, además, se quedó sin trabajo. “Previendo esto, el 28 de marzo compré un ticket para volver en micro, pero tampoco pude. No me devolvieron el reintegro del vuelo y me dejaron abierto el pasaje en micro”, detalló la lomense.

Su pedido es urgente: que se habiliten los micros de larga distancia o que el Estado pueda garantizar la vuelta. "Esto es una novedad para todos y cada provincia toma sus propias reglas. Nos dicen que en Mendoza está todo arreglado, faltaría el permiso desde el Ministerio de Transporte de la Nación”, contó Rosa.