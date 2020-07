Thiago Libares publicó en su cuenta de Instagram un descargo contra Pablo Sciutti, representante de futbolistas que había sido detenido en 2017, acusado de estafas.

Atravesando una situación molesta, Thiago Libares, arquero de Claypole, decidió utilizar las redes sociales para denunciar a su ex representante por el uso de su imagen.

En un descargo que publicó en su cuenta de Instagram, el uno hizo referencia a Pablo Sciutti, un representante de futbolistas y abogado especializado en Derecho Deportivo que fue detenido en 2017, acusado de estafas, y en 2014, por revender entradas para el Mundial de Brasil.

En un mensaje a sus colegas deportistas, advierte: “Hola a todos, hago esta publicación porque ésta persona "Pablo Sciutti" está haciendo uso de mi imagen sin mi consentimiento y también para advertirle a los futbolistas y personas que tratan con él, del tipo de persona que es, un hombre que estuvo preso por estafa, que llenó de promesas falsas a muchos jugadores, a algunos hasta exigiéndoles dinero”.

Y agrega: “Simplemente me quiero ver totalmente desvinculado de esta persona con la cual no tengo relación alguna y está publicando fotos como si yo estuviera trabajando con él. La foto es del año 2016 cuando me hizo firmar un contrato trucho. Ojalá puedan compartirlo para que no les pase lo mismo que a muchos futbolistas. La empresa que actualmente me representa es Soccer Lawyers”.

El posteo del arquero Tambero está acompañado de dos fotos de notas en la que se habla de Sciutti como “estafador”.