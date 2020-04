Estela Figueroa tiene, junto a su hermano Antonio, dos puestos que quedaron parados cuando se inició la cuarentena, pero esta semana decidió levantar pedidos a través de WhatsApp para afianzar su economía y acercarse a sus clientes que conocen a tres generaciones de comerciantes que se dedicaron a recorrer los barrios de la zona.

"No queremos que desaparezcan las ferias", es lo primero que dice Estela Figueroa (54), la vecina de Lomas que representa junto a su hermano Antonio una gran tradición familiar en el rubro, el cual es uno de los más afectados económicamente producto del aislamiento social que hay que cumplir para prevenir el contagio del Coronavirus.

Por eso, para activar sus ingresos decidió tomar pedidos a través de WhatsApp: "Somos la tercera generación de feriantes. Mis abuelos comenzaron con el puesto de carne, luego siguieron mis padres y ahora nosotros con mi hermano estamos al mando, pero ninguno de ellos sufrió una pandemia como estamos atravesando nosotros", contó la vecina que antes de esto participaba en ferias de Lomas los martes, jueves, viernes, sábados y domingos.

En principio, Estela cumplió con la cuarentena, pero el bolsillo comenzó a pesar y junto a Antonio tomó esta decisión de hacer delivery. "Un poco nos incentivó mi mamá que tiene 78 años y se ponía mal porque estábamos con el puesto parado. El feriante se levanta de madrugada para poder llegar al barrio, preparar el puesto y comenzar a vender y de repente no poder seguir con esa rutina afecta", expresó.

Aunque recién comenzó esta semana a levantar los pedidos, todavía no llega a hacer la diferencia: "La verdad que conozco a muchos clientes desde hace años, inclusive algunos de ellos conocieron a mis abuelos, pero no tenía el contacto telefónico y eso dificulta que puedan enterarse de esta iniciativa", asumió Estela.

Como muchos de sus clientes son adultos mayores que no manejan la tecnología recibe algunos pedidos por su teléfono fijo. Además cuenta con todas las medidas de higiene para que cada pedido llegue totalmente desinfectado.

"Los pagos se pueden hacer por Mercado Pago o en efectivo para los que no manejen esta aplicación y contamos con todo lo necesario para que la carne, cerdo, achuras, etc lleguen en condiciones a los hogares", advirtió y agregó que esto es totalmente nuevo para ellos "nunca hicimos delivery y nos estamos adaptando a esto también. Sabemos que no es lo mismo y vamos a seguir luchando para que no se pierda la tradición y el rito que significa ir a comprar a una feria".

La confianza del cliente con el feriante es algo que se consigue gracias a años de trabajo y Estela apunta a ello: "Ellos son los que nos valoran. Nos gustaría también que las autoridades puedan buscar alternativas para nosotras para no perder nuestra fuente de trabajo", concluyó.

Para poder hacer un pedido al puesto de Estela y Antonio comunicarse a través de un mensaje de WhatsApp al 1569876845.