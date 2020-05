Lautaro Acosta habló de su vínculo con el club, hizo un repaso de su carrera y se refirió a la adaptación que están llevando adelante los futbolistas en el contexto de la pandemia.

En los últimos 15 años, Lanús vivió la etapa más gloriosa de su historia y Lautaro Acosta fue un emblema de la época. Ganador de cinco de los seis títulos que sumó el Grana en ese tiempo, es palabra autorizada para hablar del club y lo hizo a través de la página oficial de la nueva Liga Profesional de Fútbol.

“Una de las claves para los éxitos de Lanús es el sentido de pertenencia que hay. Los grandes logros son las cosas que se han conseguido en los últimos quince años. La dirigencia apeló a ese sentido en los trabajadores, en los jugadores, en la gente, en todos los sectores. Lograron que todos sientan al club como su casa y eso es clave. La gente que viene de afuera se encariña con el club porque Lanús te da mucho”, analizó el Laucha, que es uno de los pocos jugadores del fútbol argentino que tiene su propia estatua.

En este sentido, Luis Zubeldía es un ejemplo claro habiendo sido jugador y técnico en dos oportunidades. Ahora, incluso, volviendo para sacar al equipo de un momento negativo. A horas de su renovación de contrato, Acosta valoró: “Es un notición que Luis siga. Esperábamos que fuera así. Él se la jugó en un momento difícil para volver, nos sacó adelante, nos hizo jugar las copas y ahora va a poder seguir adelante con su proyecto”.

Respecto a etapa de cuarentena, en el diálogo con la web oficial de la nueva Liga comentó que el DT “mantiene charlas individuales por Whatsapp con cada uno de los jugadores. Nos mandó videos de lo táctico, con errores, virtudes y todo lo que venía mostrando el equipo con su funcionamiento”. Y agregó: “También hablamos con el resto del Cuerpo Técnico para las rutinas semanales, nos adaptamos como podemos en nuestros espacios, intentando cumplir con todo, vemos videos. Y muchas veces comenzamos hablando de fútbol y terminamos hablando de la vida porque esto te lleva a humanizarte, a sacarte del rol de jugador”.

Con 32 años, Acosta ya empieza a pensar en su futuro y a la ligazón con el fútbol después del retiro. Sobre la posibilidad de sentarse en el banco a dirigir, comentó: “Me encanta el fútbol, no lo padezco. Es difícil disfrutar los partidos pero me gusta el día a día. Tengo a mi hermano de DT de Reserva, a otro hermano jugando al fútbol, a mi viejo representante. Respiro fútbol y no creo que vaya a alejarme de eso. Lo más probable es que me vincule a otro puesto como el de entrenador. Tengo que capacitarme igualmente ya que tenés que manejar lo táctico, lo técnico desde otro lado del campo, manejar el grupo”.

Habiendo sido dirigido por varios DT’s, el Laucha tiene una buena escuela para alcanzar ese objetivo. “Ramón Cabrero tenía un manejo de grupo excelente, una seguridad enorme. De Luis Zubeldía tomaría la pasión, las ganas que vuelca a cada día de trabajo. De los Mellizos (Barros Schelotto) me encantó la mentalidad ganadora, nos hicieron un equipo grande, íbamos a ganar a cualquier cancha. Y de Jorge (Almirón) me gustaría poder plasmar esa idea de juego que logró alcanzar: dejó más que tres títulos. Bajó una línea de juego que hoy el club mantiene y adoptó”, culminó.