Daniela Di Bella estudió biotecnología en la Universidad de Quilmes, pero vive en el país de Norte para perfeccionarse con un posdoctorado. Cuenta su trabajo en Harvard, afectado por la pandemia, y mira con confianza las medidas del Gobierno nacional relacionadas a la ciencia y a la tecnología.

La lomense Daniela Di Bella es biotecnóloga, egresada de la Universidad de Quilmes, pero actualmente vive en Estados Unidos, donde se perfecciona en su profesión con un posdoctorado en medio de la pandemia por el Coronavirus. Pese a que su intención es regresar al país en un tiempo, la entusiasman las medidas del Gobierno con el Conicet.

“Para los científicos argentinos, es bastante común vivir en el exterior, aunque sea por un tiempo, para incorporar nuevas técnicas y poder establecerse como investigadores independientes”, indicó Daniela, de 34 años, quien realizó su doctorado en Biología del desarrollo. Sin embargo, admitió que tomar esa decisión fue “una de las más difíciles”, pero que tomó ese camino para ser más competitiva dentro de la ciencia nacional e internacional.

Di Bella se tomó su tiempo para hablar de la actualidad del Conicet y dijo estar contenta con las señales que dio el Gobierno para poner en valor a la ciencia y al organismo, que es tan importante para los científicos: “Tuve la suerte de estudiar entre 2010 y el 2016, con una beca razonable que me permitió estar bien. Me pone feliz que eso vuelva en estos días, ya que en los últimos cuatro años no se había visto”.

“Si las condiciones del sistema científico lo permiten y si consigo un trabajo estable, mi intención es volver. Es difícil especular en qué momento, pero cuando vine a Estados Unidos calculé unos 5 o 6 años de estadía, así que estoy en los plazos que me propuse. Depende de si consigo una universidad o un laboratorio que me reciba”, concluyó Daniela.

En estos momentos, hace su proyecto de investigación posdoctoral, que tiene que ver en cómo se forman las neuronas en la corteza cerebral, usando al ratón como modelo. "Lo hago para formarme y construir mi carrera, para identificar en qué quiero trabajar a futuro”, detalló Di Bella.

La lomense trabaja en el laboratorio de investigación básica que se encuentra en el interior de la Universidad de Harvard, aunque la pandemia por el Coronavirus, mucho más complicada en Estados Unidos, suspendió su actividad de forma presencial y lleva adelante su tarea desde su casa.

Para combatir al Covid-19, el Gobierno estadounidense toma medidas más leves que en Argentina y cada Estado lleva adelante las decisiones que cree convenientes, por lo que la situación es muy dispar. “En Massachusetts sugirieron quedarnos en casa, aunque no es obligatorio. Los números de contagios y muertes lo demuestran, sólo donde estoy yo hay más casos y fallecimientos que en toda Argentina”. De todas maneras, Daniela contó que ya no tiene miedo al virus y que tanto ella como su marido toman las medidas necesarias para no exponerse al contagio.