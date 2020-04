Ezequiel Duarte es insulinodependiente y cree que la buena alimentación, la ejercitación y el control de las emociones son clave para que el sistema inmunológico no presente decaimientos.

Ezequiel Duarte es un lomense de 36 años que padece diabetes tipo 1 hace más de tres años y, debido a esto, es catalogado como un paciente que requiere cuidados más específicos que el resto de la población. En tiempos de cuarentena, indicó que el óptimo control de los valores de la glucosa, una alimentación saludable, ejercicio todos los días y las emociones estabilizadas son las claves para que el sistema inmunológico no presente un decaimiento.

“La buena alimentación y el ejercicio son esenciales. Al estar encerrados, es muy probable que comamos más y nos movamos menos. Lo que pasa a nuestro alrededor puede modificar las emociones y, por lo tanto, nuestros valores de glucemia”, explica el vecino, que es insulinodependiente.

Duarte indicó que la mayoría de los pacientes diabéticos suelen armarse una rutina con todos los factores anteriormente mencionados, para lograr un balance saludable. Pero el aislamiento hace que sea más difícil llevarlos a cabo. “Yo les propongo moverse en su domicilio, ordenar todos los días un espacio del hogar distinto, ya que la actividad física quema calorías, que es el principal factor por el que sube la glucosa”, tira el tip y rápidamente añade que mantener la cabeza y los pensamientos enfocados en algo ayuda a mantener la calma.

Las personas que viven con diabetes tipo 1,que es genética y la más avanzada por ser insulinosdependientes, deben controlarse más estrictamente. Eso no pasa con los pacientes con diabetes tipo 2, la más común y a la que se llega en gran medida mediante el camino de la obesidad. Los del segundo tipo muchas veces no tienen noción de las complicaciones que pueden aparecer si los cuidados no son los adecuados.

Ezequiel se dio cuenta, cuando fue diagnosticado con la enfermedad, que en las redes sociales (especialmente en Instagram) no se hallaba la información que buscaba para poder llevar su vida normalmente. Es por eso que decidió crear una cuenta (@historiasdediabetes) con el objetivo de brindarles información a los que estén pasando por esa situación: “Para el Día Mundial de la Diabetes, en noviembre pasado, les pedí a los seguidores que me contaran sus historias. Me llegaron más de 200 y las fui compartiendo durante ese mes, donde tuve muchísima repercusión”. Con las historias de vida y la información, los seguidores se sienten identificados y acompañados más de cerca por personas con las mismas condiciones de vida que ellos.

Saber cómo contar carbohidratos para cuidarse es una información de total importancia para este grupo de riesgo, pero a la que muchas veces se accede por cursos pagos. Es por eso que el lomense incursionó en el tema y luego compartió los conocimientos con todos los seguidores de su cuenta. Además, es administrador de otro grupo (@diabetesenred) con 15 comunicadores de 10 países, para que la información sea alcanzada por la mayor cantidad de personas posible.

“Vivir con diabetes es una carta que me tocó y que no elegí, pero no se trata de eso, sino de qué hacemos con esa carta. Es por eso que brindo la ayuda”, concluyó Duarte.