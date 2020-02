Cinthia Fernández y Ximena Capristo no se pueden ver desde 2007. Y no se volvieron a cruzar en 13 años hasta ahora, que se sacaron chispas por todo en el programa de Ángel de Brito. Según la modelo, Capristo habría mantenido un affaire con un compañero de elenco, al poco tiempo de haberse casado con Gustavo Conti.

Sin embargo, a pesar de la insistencia de Ángel de Brito y de las panelistas, Fernández se negó a dar datos precisos de Capristo, porque “prefería quedar como una mentirosa”, antes de afectar la familia que formó con Conti y su pequeño hijo.

Capristo dijo: “Me parece otra fábula más de Cinthia Fernández. No tuve una historia con ninguno, no estuve chapando con ninguno. Me había casado hacía dos minutos”, se excuso la vedete.