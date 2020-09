Tras dirigir al Tabor Sezana, el ex Banfield y Lanús se hará cargo del NK Maribor, el equipo más importante de la liga de Eslovenia. Firmó contrato hasta 2023.

Mauro Camoranesi continúa sumando experiencia como director técnico en el fútbol del viejo continente. Ahora, sin moverse de Eslovenia, pasó a dirigir al equipo más importante del país.

En las últimas horas, el ex jugador de Banfield y Lanús se convirtió en el nuevo entrenador del NK Maribor de la Primera Liga. El club es el más importante del país y se consagró campeón en la temporada 2018/2019 de la Liga. Además acumula 15 títulos locales (el más ganador), nueve copas nacionales y cuatro supercopas nacionales.

“Me alegro de que hayamos hecho el trato. Acepto Maribor como un gran desafío. Soy consciente de lo que significa el club en Eslovenia y vine a continuar con la historia de éxitos”, declaró en su presentación el argentino de 43 años que firmó con el club esloveno un contrato con vigencia hasta 2023.

Esta experiencia es la quinta que suma como director técnico. Camoranesi comenzó su carrera en el año 2015 con Coras de Tepic, equipo de la Segunda División de México. Luego tuvo un breve paso de siete partidos por Tigre y regresó a México para conducir al Cafetaleros de Chiapas, en el Ascenso. Luego arribó a Europa donde asumió en enero del presente año como DT del Tabor Sezana. Ahora buscará triunfar en el Maribor.

En una entrevista que brindó unas semanas atrás se había referido a la falta de oportunidades para dirigir en Argentina y dijo: “Yo no hago relaciones por interés. En Argentina tengo muchos amigos, gente que me aprecia y que yo aprecio mucho, pero se me hace difícil ir a tocar puertas para mendigar y dirigir. Creo que ya hice méritos. He hablado con Christian Bragarnik y con todos los representantes, pero no me interesa entrar en ese círculo de alcahuetería del fútbol para conseguir una oportunidad”.