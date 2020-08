Víctor Belchior, reconocida escritor de historias del mundo del fútbol, armó un relato alrededor de la vida del crack de Independiente y el Manchester City. Y se lo hizo llegar hasta Inglaterra.

A la hora de escribir, el tiempo de ocio que otorga la cuarentena parece ser un buen compañero. O, al menos, eso puede decir Víctor Belchior, escritor lomense.

En su búsqueda de nuevas historias, el nacido en Villa Galicia lanzó ahora un nuevo cuento sobre un crack del deporte. En esa oportunidad, el protagonista es Sergio Agüero, crack de la Selección Nacional, de Independiente y, hoy por hoy, del Manchester City.

Como acostumbra en sus más de 50 textos (en su mayoría de Boca, club del cual es hincha), Belchior mezcla escenas de la vida real con algo de fantasía aunque sin aclarar nunca si aquello que se cuenta pasó o es sólo producto de la imaginación que pueda tener el lector. “Yo más allá de ser hincha de Boca tengo una enorme admiración por el Kun. Iba a la cancha de Independiente sólo para verlo a él. Siempre me gustó mucho y, la verdad, no puedo manejar mi inspiración. Cuando aparece una idea, siempre con una base real, tengo que ficcionarla y hacerla historia”, contó.

“La escribí pero no le di mucha transcendencia. Se lo pasé a un amigo de Independiente, él se lo pasó al hijo, se subió a las redes y, de golpe, me estalló el celular. Me hicieron notas en varios medios, lo subió la página oficial del club, se hizo viral digamos”, agregó.

En tiempos de virtualidad, las distancias se achican al mínimo y un mensaje desde Argentina hasta Inglaterra llega en tan solo microsegundos. Ahí estuvo el quid de la cuestión. “Me entero que un pariente trabajaba en TyC Sports y estaba en contacto con el Kun por el tema de la PlayStation (Agüero es ahora un famoso gamer). Le pedí si se lo podíamos hacer llegar y le llegó. Yo pienso que si ves una historia tuya te puede interesar pero no estoy en su piel y no sé si tendrá tiempo para leer algo de este tipo. Lo único que sé es que lo recibió en su celular y que agradeció mucho por el cuento”.

Y pronto habrá más. “Un amigo hincha de Independiente después me motivó por ese texto a escribir un cuento sobre Paloma Usuriaga, crack colombiano de la historia del Rojo. Lo mandé a gente del club, me relacioné con un productor que hizo la serie televisiva de “El patrón del mal” y me pidió que se lo mande a ver que se podía hacer. No sé qué será de esto pero yo siempre estoy tirando cañitas al aire”, cerró entre risas.