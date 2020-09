Se cumple el 111° aniversario del nacimiento de uno de los mayores cómicos del país. Félix Bracco, su sobrino, fue el encargado de hacer un repaso sobre la historia de su tío, mientras que el actor Héctor Calori y Nicolás Cesare lo recordaron con distintas anécdotas.

Un nuevo aniversario del natalicio de José “Pepe” Biondi, considerado uno de los mayores cómicos argentinos. A 111 años del nacimiento de un personaje que se crió en Lanús y que comenzó su carrera gracias al amor por el circo y las acrobacias. Su facilidad para entretener y su picardía lo llevaron hacia el gran éxito de Canal 13 “Viendo a Biondi”, uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Su sobrino directo Félix Bracco, el actor Héctor Calori y el director del Teatro Municipal Nicolás Cesare lo homenajearon con historias y recuerdos y lo mantienen vivo en una fecha tan especial.

La brillante carrera de Biondi comenzó en el circo, cuando todavía era un chico. “Llegó un circo cerca de la casa que se llamaba Anselmi. ‘Pepe’ ya hacía de todo, hasta se paraba de manos, y una vez lo vio el dueño y le pidió a mi abuelo si le podía enseñar el oficio de las acrobacias”, contó Félix Bracco, uno de sus sobrinos directos por ser hijo de la hermana mayor del artista.

En su fanatismo por el circo, José conoció a Dick, un inmigrante ruso que se convirtió en su compañero por más de dos décadas y lograron juntos un gran éxito gracias a entretener al público mediante las acrobacias. Pero un accidente en la columna de ‘Pepe’ hizo que cambien su forma de trabajar para brindar espectáculos. España, México y Cuba fueron algunos de los países por donde la pareja transitó y brilló por varios años.

En 1952, debutaron en la televisión cubana y “El show de Dick y Biondi” fue todo un éxito. Después de unos años y ya de vuelta en Buenos Aires, Canal 13 le ofreció a Biondi un horario central, lo que significó un gran apoyo para el artista: en 1961 debutó el ciclo “Viendo a Biondi”, con sketch de humor que alcanzaron picos de ratings para la televisión. Su programa se emitió al aire por once temporadas.

“Siempre lo veía en Canal 13, cuando era el personaje más famoso de la televisión argentina. Él siempre decía que en ese oficio siempre había que ir a la cabeza y a la vanguardia”, recordó su sobrino, quien indicó que muchas de las humoradas que todos pudieron ver por la televisión, como los sopapos y la cortada de corbata, las aprendió del circo.

ANÉCDOTAS. Bracco contó, dentro de tantas intimidades familiares, que ‘Pepe’ era fanático de los ñoquis y que, siempre que podía, pedía que le cocinen ese tipo de pasta.

El reconocido actor Héctor Calori no se quiso perder este homenaje y lo recordó con una anécdota de su infancia, cuando en una farmacia del barrio se lo cruzó al actor de “Patapúfete”: “Era chico y me habían mandado a comprar un remedio a Amero y Pedernera, Mientras esperaba, entró un señor y dije asombrado: ‘ese es Biondi’. Me quedé petrificado, él se dio cuenta y me saludó. No me salían las palabras”. Rápidamente añadió: “Cuando le conté a mi mamá se reía y no lo podía creer”.

Cabe destacar que Ana y Nélida Biondi, hermanas del humorista, vivieron en esa esquina y ‘Pepe’ las visitaba frecuentemente. “Andaba por todos lados, salía sin disfrazarse. La mayoría de los hermanos estaban en Banfield”, contó Félix.

Nicolás Cesare, Director del Teatro Municipal de Lomas, también se refirió al cómico: “Uno de mis primeros pasos en los escenarios fue con Ricardo Migueles, director de ‘Los Pepe Biondi’, un grupo de Lanús que en la década del ’90 supo tener muchísima visibilidad con espectáculos para chicos”. Luego agregó: “Ricardo se contactó con la mujer y la hija de Biondi y le solicitó el permiso para usar su nombre en el grupo, el cual se lo otorgaron”.

“Es el día de hoy que veo capítulos de Biondi y me río como si no los hubiese visto nunca. Fue uno de los grandes del humor, en el país y en el Sur”, dijo quien hace 27 años se dedica al teatro y a la cultura.

“‘Pepe’ pidió, antes de fallecer, que lo llevaran al cementerio de Lanús porque era donde había empezado su carrera”, contó Félix. La luz propia de Biondi se apagó el 4 de octubre de 1975, cuando tenía apenas 66 años, pero su recuerdo quedará impregnado en la memoria de millones de argentinos.