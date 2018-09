Nancy Dilarregui editó su segundo libro, “Aquel hombre de la playa”, un compendio de poemas donde aborda los vínculos y la erótica.

Valiéndose de sus experiencias de vida e inspirada en el amor en todas sus formas, la escritora lomense Nancy Dilarregui sacó su segundo libro, “Aquel hombre de la playa”. Lo presenta este sábado, a las 18, en el Museo Americanista de Lomas (Manuel Castro 254), con entrada gratis.

“Aprendí a escribir sola, sólo hice hasta la escuela secundaria. Me dicen que mi poesía es filosófica, pero nunca hice un taller”, advierte Nancy sobre su obra literaria de textos breves de alta intensidad emocional, que son producto de sus últimos 30 años de inspiración.

“el amor, el erotismo, dios, el vínculo entre las mujeres, los hombres y los niños”, sintetiza nancy sobre esta publicación de poemas.

“Quiero que mi escritura llegue a todos: desde un nene de 5 años hasta un adulto de 80. No tengo cultura de lectora, lo único que leí fue autoayuda, pero después de leer a Bécquer todo me cambió. Yo no me siento a ver de qué voy a escribir, simplemente me inspiro y me largo a escribir”, explicó.

“Me pusiste nombre”, “Me bautizaste”, “Mi luchador incondicional”, “Yo sé”, son algunos de los poemas que figuran en “Aquel hombre de la playa”.

¿De qué trata el libro? “El amor, el erotismo, Dios, el vínculo entre las mujeres, los hombres y los niños”, cuenta Nancy, que además señala que ya trabaja en su próximo libro, que tiene título: “Detrás de aquel muro”.

LUEGO DE RENACER. El año pasado editó “El renacer”, que reúne más de 100 poemas y relatos en torno a la filosofía cristiana, e inspirada en el amor.

“El amor entre parejas, amigos, familiares, a la tierra, en todos sus sentidos”, cuenta, y precisa que entre todo eso, asoma un relato erótico. “Son relatos de distintas épocas de mi vida, hace 30 años que escribo”, dice.

Nancy agradeció el apoyo de la Subsecretaría de Cultura del Municipio, que le dio “una gran posibilidad de cumplir mi sueño”, en esta presentación que será ante más de 70 personas en un espacio íntimo.

MÁS INFO. Presentación de “Aquel hombre de la playa”, el sábado a las 18, en el Museo Americanista de Lomas -Manuel Castro 254-, gratis.