Se trata del juvenil Matías Rodríguez quien fue diagnosticado tras realizarse el test. Tenía fuertes dolores de espalda y sufría mareos. Los ocho integrantes de su hogar están contagiados.

En Brown de Adrogué apareció el primer caso de un futbolista contagiado de Coronavirus en la región. Se trata de Matías Rodríguez, juvenil de 20 años que estaba entrenando con la Primera División desde hace un tiempo y se contagió junto a los ocho integrantes de su familia.

La noticia fue confirmada por el club a través de sus redes sociales y, en diálogo con La Unión, el propio jugador contó la situación. “Hace una semana me hice el testeo porque venía con varios síntomas tanto yo como mi familia. Cada uno con algo distintos pero sentíamos dolores de cuerpo, de cabeza. En mi caso, me dolía mucho la espalda y me mareaba a cada rato. Es bastante fuerte como te hace sentir, la fuerza que te quita”, explicó.

El 4 de junio aparecieron los primeros síntomas y Rodríguez contó que “al principio pensé que era una gripe pero después me di cuenta que era algo más”. En su casa en Luis Guillón vive junto a siete personas y la recomendación que recibió por el momento fue “que nos quedemos acá y no salgamos para nada. Mi mamá y una de mis hermanas siguen con muchas molestias así que estamos atentos a ellas, yo ya me empiezo a sentir mejor cada día”.

Además, el zaguero central contó que recibió el llamado del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y de dirigentes del Tricolor para brindarle su apoyo y su disposición. “Tanto nosotros como club, así como la AFA, ya nos pusimos a disposición de ellos para todo lo que necesiten", indicó el presidente de Brown, Adrián Vairo. En su cuenta de Twitter también habló de la vuelta del fútbol y dijo: “Y pensar que algunos quieren entrenar. ¡Es una cosa de locos! Hoy un jugador del primer equipo se encuentra contagiado”.

Pablo Vicó, en diálogo con Télam, explicó que Rodríguez “está practicando con el plantel profesional desde hace un año y medio, y juega tanto de marcador central como de lateral izquierdo. Yo estoy haciendo la cuarentena en el club, donde vivo, y me cuido mucho porque soy persona de riesgo”.