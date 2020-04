Se trata de "Rayos de Armonía". Allí viven 18 adultos mayores y sus familiares dicen que los están dejando "a la deriva". "Ahora hay que sacarlos de su hábitat, ellos ya son una familia ahí adentro", aseguran.

El primer aviso lo recibieron por teléfono y después por carta documento. La noticia tomó por sorpresa a los familiares y allegados de los 18 residentes del geriátrico "Rayos de Armonía". La institución les comunicó que el 15 de mayo cerrará sus puertas porque no puede cumplir los protocolos, y que los adultos mayores deberán desalojar el lugar.

Los vecinos damnificados, a pesar de la cuarentena, este miércoles hicieron guardia en la puerta del establecimiento, ubicado en Olavarría 45, para visibilizar la situación. Sostienen que los están "dejando a la deriva" en medio de la pandemia, y que a pesar de que les aseguran que los van a reubicar a todos en otro lugar, "eso no va a ser tan fácil".

"Mi tía tiene 86 años y hace seis años que está en el geriátrico. El dueño me avisó previamente por teléfono y la carta documento me llegó la semana pasada. Estoy indignada. Dice que los mayores están ubicados, pero no”, relató una de las damnificadas.

Silvia Fachinsky, quien hace 10 años que tiene alojada a su madre de 93 años en el lugar, cuenta que "el calvario" comenzó hace 15 días "cuando estos tipos mandaron una carta documento diciendo que iban a cerrar y que teníamos que sacar a nuestros familiares".

"Él no se hace cargo de nada encima. Porque una vez que nos informó del tema comenzamos a buscar un lugar urgente a dónde trasladarlos. Pero en todos nos pedían antes que les teníamos que hacer un hisopado previo y hasta este momento no se puede hacer hisopado si no tiene síntomas, por ende quedamos en una encrucijada”, explicó.

Por intervención de la Municipalidad de Avellaneda, finalmente, según pudo averiguar La Unión, a los abuelos les harán el estudio de Covid-19. Pero eso no resuelve el problema de fondo.

Los familiares aseguran que "no va a ser sencillo" trasladar a todos a otro lugar. "No sabemos cómo están, hace 30 días que no los vemos y no sabemos qué les pasa. Nos mandaron unos videos mostrando que estaban bien, pero nada más. Ahora hay que sacarlos de su hábitat, ellos ya son una familia ahí adentro", explicó un hombre.

El coordinador del geriátrico, Ricardo Villar, aseguró esta tarde que "el tema ya está resuelto" y que ya se ha dispuesto que los adultos mayores sean trasladados a "un lugar de similares características, donde incluso el encargado se ha comprometido a cobrar los mismos aranceles que están pagando aquí y a dar traslado a todos al mismo lugar".

Sin embargo, movilizar a todos al mismo tiempo será complicado.

Según explicó: "El traslado hay que organizarlo. Hay que hacer el test, de a tres o cuatro personas, esperar los resultados, dos o tres días, para no saturar al laboratorio, y después seguir con el resto, hasta completar el mismo procedimiento con todos".

Ante esta determinación, Villar dijo que los familiares "ya han sido notificados", pero los allegados de los residentes del lugar aseguran que no están "enterados de nada", y que aún no saben adónde los trasladarán y si queren dejar a sus parientes allí.

"Yo tengo que saber adónde van a enviar a mi madre. ¿Cómo sé si el lugar es apropiado? ¿Si tiene las condiciones básicas para que no le pase nada? Nadie me asegura nada. Es una locura esto”, señaló.

Y agregó: “Nunca había pasado esto. El tipo se muere de miedo por el virus. Porque si llega a suceder algo y no lo puede afrontar (como sucedió en otros geriátricos donde se enfermaron los abuelos). Evidentemente si tenés tanto miedo, cerrás y después decís que vas a reabrir en septiembre cuando todo esto pasó, hay otra cosa. Esto no es un quiosco”.

Según informó el coordinador de "Rayos de Armonía" debe cerrar sus puertas porque la institución está atravesando problemas económicos y porque no puede cumplir con los protocolos requeridos. "Esta es una casa común, que está habilitada para funcionar como geriátrico, pero acá no los podemos tener", resaltó.