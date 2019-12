Copimera 2019, hecho en México entre el 20 y 23 de noviembre, fue el marco en el que se distinguió a Juan Pablo Gallo por su trayectoria.

El ingeniero Juan Pablo Gallo, docente en la Facultad Regional Avellaneda (FRA) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fue premiado internacionalmente como Ingeniero Notable de Argentina por su trayectoria en el marco del XXVII Congreso Copimera 2019 (Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines), que se desarrolló en México entre el 20 y 23 de noviembre.

El hombre, de 66 años, es ingeniero electromecánico, ingeniero en seguridad ambiental, ingeniero laboral y cuenta con un posgrado en distribución de energía eléctrica llevado a cabo en el exterior. “El premio fue por mi labor, ya que hace casi 50 años que me dedico a la ingeniería electromecánica. Trabajando para Edesur implementé, hace varios años, técnicas de mantenimiento para transformadores de potencia que existían en el mundo y que en nuestro país todavía no se habían implementado”, contó Gallo lo que para él son las razones por las que recibió la distinción.

Gallo actualmente preside el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, más conocido como Copime, uno de los representantes argentinos en la asamblea del Copimera, la que a su vez posee una comisión encargada de las nominaciones para las premiaciones a ingenieros notables. En esta ocasión, al Congreso asistieron 14 países.

gallo se dedica hace cinco décadas a la ingeniería electromecánica y es parte de la utn avellaneda hace 36 años como docente.

Hace 36 años que forma parte de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional y actualmente se desempeña como docente en las materias “Instrumentos y Mediciones Eléctricas” y “Generación, Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica” del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Además, fue secretario del Departamento en varias oportunidades y ocupó el cargo de director desde 2014 a 2018.

“Es un orgullo que me hayan destacado, lo he compartido con mi familia y mis amigos. No inventé ni descubrí nada, pero desde los 18 años que trabajo con la electromecánica y llegué a ser presidente del Copime; es un logro”, destacó.

Cuando se lo consultó acerca de la ingeniería en general de Argentina, indicó que uno de los principales factores de la falta de profesionales es la dificultad en la carrera: “Por más que domines toda la teoría, si cuando vas a rendir un examen no pudiste resolver la parte práctica, no aprobás”.

Para concluir, Gallo contó que a nivel individual se dedica a asesorar a empresas en el área de seguridad e higiene en el trabajo y protección del medio ambiente. “El pasado jueves di un curso para los operarios y técnicos en la destilería de Raízen, antes Shell, orientado a la seguridad en media y alta tensión”, cerró el ingeniero.

INICIOS. “Me crié al lado de un taller mecánico y eso me motivó a ir a la escuela industrial, pero luego me fui a la técnica Otto Krause que tenía la carrera de técnico electricista. Ahí me gradué en 1972”, explicó Juan Pablo sobre sus primeros pasos, para luego agregar: “Ingresé a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y me egresé en 1981. Mientras estudiaba también trabajé en los laboratorios de General Electric Argentina”.