Esta tarde noche recala en el país la mega empresa de artes marciales mixtas. El argentino Santiago Ponzinibbio acapara todas las miradas, en la pelea estelar.

Hoy llega a la Argentina el UFC (Ultimate Fighting Championship). Las peleas de artes marciales mixtas que tanto se ven en la televisión ahora tendrán lugar en el Parque Roca y habrá argentinos adentro del octágono.

Santiago Ponzinibbio y el estadounidense Neil Magny serán los protagonistas de la pelea estelar del primer evento que UFC realizará en Argentina, con una atractiva cartelera.

La velada se llevará a cabo desde las 21 con transmisión de Fox Sports en el estadio del barrio porteño de Villa Soldati y contará con 12 peleas de nivel internacional, entre las que se destacan otros dos argentinos.

Además de Ponzinibbio, formará parte de la cartelera el marplatense Guido ‘Ninja’ Cannetti (2-2 en UFC), de 38 años, en lo que será su quinto combate en la organización, ante el ecuatoriano Marlon “Chito”‘ Vera (5-4); en tanto que el platense Laureano Staropoli, de 25 años, hará su debut en la empresa ante el mexicano Héctor Aldana (0-1).​

Buenos Aires albergará el segundo evento que realizará la compañía estadounidense en Sudamérica (fuera de Brasil, una de las mecas de las MMA), luego del que se hizo el pasado 19 de mayo de este año en Santiago de Chile.​

El Arena Parque Roca, que abrirá sus puertas a las 18.30, tiene capacidad para 15 mil personas y las entradas al festival se adquieren a precios que oscilan entre los 2.200 y 6.800 pesos.

Sin lugar a dudas, la gran atracción de la noche será la pelea que sostendrán el platense Ponzinibbio, número 10 en el ranking welter de la franquicia, y el estadounidense Magny, rankeado en el puesto 8, ya que son dos peleadores que se brindan por el show, suelen dar combates con mucha acción y muy excitantes para el público.​

El peleador de 32 años, con un récord de 26 combates ganados y 3 perdidos, se siente muy contento de que su apellido sea hoy sinónimo de MMA en Argentina. “Me genera mucha gratitud. Luché mucho para estar dónde estoy y siempre traté de representar a la Argentina de la mejor manera. Siempre de visitante, siempre me tocó estar afuera. Hoy, volver a mi tierra natal, me genera orgullo”.​

Enfrente estará Magny, ex marine de los Estados Unidos, nacido en Illinois y que disputará su vigésimo combate en UFC (14-5), quien reconoció que será “una guerra entre dos peleadores que dan todo dentro de la jaula y no especulan”.

Cartelera del UFC en Argentina

Peleas estelares​:

Neil Magny (Estados Unidos) vs. Santiago Ponzinibbio (Argentina), peso welter.

Ricardo Lamas (Estados Unidos) vs. Darren Elkins (Estados Unidos), pluma.​

Khalil Rountree (Estados Unidos) vs. Johnny Walker (Inglaterra), semicompleto.​

Cezar Ferreira (Brasil) vs. Ian Heinisch (Estados Unidos), medio.​

Guido Cannetti vs. Marlon Vera (Ecuador), gallo.

Cynthia Calvillo (Estados Unidos) vs. Poliana Botelho (Brasil), paja.​

Peleas preliminares​:

Michel Prazeres (Brasil) vs. Bartosz Fabinski (Polonia), welter.​

Alexandre Pantoja (Brasil) vs. Ulka Sasaki (Japón), mosca.​

Humberto Bandenay (Perú) vs. Austin Arnett (Estados Unidos), pluma.​

Laureano Staropoli vs. Héctor Aldana (México), welter.​

Jesús Pinedo (Perú) vs. Devin Powell (Estados Unidos), ligero.

Nad Narimani (Inglaterra) vs. Anderson Dos Santos (Brasil), pluma.