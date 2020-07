El exdefensor de Racing y Huracán aconsejó y charló con los referentes del Fútbol Amateur del club de Remedios de Escalada. "Hay que estudiar y prepararse por si el día de mañana no les toca ser jugador de fútbol", fue una de las frases del ex DT de las juveniles.

El Departamento de Fútbol de Talleres encontró la manera de tener entretenidos a los jóvenes de las Divisiones Inferiores. Mediante charlas virtuales, organiza una serie de encuentros con referentes del fútbol, del club y otros también.

Esta modalidad tuvo su punto de partida con Fernando Batista, técnico de los seleccionados argentinos Sub-20 y Sub-23. El segundo elegido fue Rodolfo Della Picca, actual DT del plantel de Primera División del Club. Luego se sumó Diego Dabove, entrenador de Argentinos Juniors y más tarde el ex lateral Javier Adelmar Zanetti, uno de los ídolos del club. En esta ocasión, el entrevistado fue Claudio Fernando Úbeda, ex jugador de Racing y actual coordinador de las Divisiones Infantiles de la institución de Avellaneda.

Roberto Besasso le dio la bienvenida a Claudio Úbeda, que de entrada comentó su paso de jugador técnico. "Me retiré con casi 39 años, pero me recibí de director técnico a los 30. Ya tenía en claro lo que iba a ser, mientras jugaba estudiaba y quería seguir ligado al fútbol como entrenador. Después me fui enriqueciendo, viajé por Europa, estuve en entrenamientos de clubes grandes del Viejo Continente. Uno siempre vive aprendiendo, me retiré en Huracán y dirigí al primer equipo, en 2012 estuve como ayudante de campo de Basile en Racing, y al frente del Seleccionado Argentino Sub-20 en el Sudamericano de 2017 en el que clasificamos al Mundial de Corea del Sur", comentó el exzaguero.

"Lo fundamental es que el jugador entienda el juego, eso es un jugador inteligente, la toma de decisiones en el contexto de cómo se juega el fútbol hoy".

Luego se refirió a cuestiones relacionadas a la modalidad de trabajo de Racing en sus Divisiones Inferiores. Mencionó el sistema de captación, selección y pruebas a nivel AMBA. "En el interior hay captadores, una semana a prueba. Se busca que los chicos no estén desde muy jóvenes en la pensión, evitar que estén muchos años lejos de su familia. Tenemos organizado un torneo nacional en cinco regiones. También llevamos adelante talleres de psicología con los jugadores y los padres, con los cuerpos técnicos, para tener herramientas de resolución de situaciones que se van dando día a día con los chicos".

En otro tramo de la entrevista, dejó interesantes conceptos relaciones al trabajo de los jóvenes. "Lo fundamental es que el jugador entienda el juego, eso es un jugador inteligente, la toma de decisiones en el contexto de cómo se juega el fútbol hoy. Es muy importante la corrección sobre el error, pero desdramatizarlo. El error se corrige y se sigue adelante, especialmente los arqueros. Es muy importante como trasmitimos la corrección. El Fútbol Infantil es como la Primaria, tenés más posibilidades de cometer errores, en Infantil hay que ir corrigiendo errores, modalidades de expresión, de entrenamiento, a veces sos más docente que entrenador".

Para cerrar la charla, el exfutbolista de Racing y Huracán les aconsejó a los chicos: "Hay que estudiar y prepararse por si el día de mañana no les toca ser jugador de fútbol si no llegás, podés dejar de ser jugador a los 18, 20 años y después la vida sigue".