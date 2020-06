El mediocampista, que en julio deberá volver a Los Andes tras su préstamo por Almagro, recibió llamados de ambas instituciones, pero recién en julio definirá dónde jugará.

Luego de que finalice su préstamo en Almagro el 30 de junio, el mediocampista Gustavo Turraca debe volver a Los Andes, club dueño de su pase y en que tiene dos años más de contrato, y su futuro todavía no es cierto, a la espera de la mejor propuesta para continuar su carrera, que señaló que siempre será “feliz” defendiendo la camiseta del Milrayitas.

“Todavía no tengo definido nada. Lo único que sé es que cuando termine mi contrato con Almagro deberé volver a Los Andes. Ya tuve charla con los dirigentes de Almagro, también con los de Los Andes, pero aún no hay nada concreto”, remarcó el aguerrido mediocampista en diálogo con Diario La Unión, en semanas en la que la dirigencia de Los Andes deberá resolver el futuro de gran parte del plantel profesional.

Turraca, en ese sentido, amplió que quedó “en hablar con los dirigentes” para resolver su situación y se mostró “muy contento” por el interés de ambas institución. “En lo personal me pone muy contento que Almagro se fije en mí y quieran que continué un año más, como así también en Los Andes, un club al que le tengo un cariño especial y siempre voy a ser feliz jugando en Los Andes. Igualmente, todavía no me puse a fijar lo que deseo porque siento que todavía falta mucho”.

“Yo soy jugador de Los Andes y si tengo que jugar en la Primera B, no tengo ningún problema. No lo veo como un paso atrás. Lo jugaré contento porque me gusta el club, lo quiero mucho y me siento muy cómodo ahí. Y si bien la B Nacional es más linda y se juega mejor, lucharé para que devolver a Los Andes a la B Nacional”, remarcó.

Por último, Turraca analizó su paso por el conjunto de José Ingeniero, donde sufrió una grave lesión en el inicio de la temporada y eso le impidió jugar la cantidad de partido que hubiese deseado, más allá de que este año fue titular en la mayoría de los encuentros.

“Me quedé con ganas de jugar más y tener más continuidad, creo que jugué poco. Ellos me habían dado la confianza y yo esperaba responderles dentro de la cancha, pero me pasó lo de la lesión y no pude jugar lo que deseaba. Me quedó con la sensación de que podía haber demostrado un poco más”, concluyó.