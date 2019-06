El volante de Los Andes se refirió a la deuda que el club mantiene con el plantel y no ocultó su malestar contra dirigencia. “No nos atienden el teléfono y se hace imposible vivir así”,señaló.

A menos de tres semanas de la fecha estipulada para las elecciones, la vida de Los Andes se centra alrededor de las cuestiones vinculadas a los comicios. Y hay una pregunta que se repite bastante seguido por las calles de Lomas: ¿habrá lista unidad o los hinchas volverán a ir a las urnas? En medio de todo eso, los futbolistas del Milrayitas se encuentran a la deriva, sin saber sobre su futuro y con varios temas importantes por resolver.

Los jugadores del plantel no hablan con los dirigentes desde lo que fue la consumación del descenso a la Primera B Metropolitana el 20 de abril y, a un mes y medio de aquel episodio, no saben cuál será su futuro, con el agregado que el club mantiene una deuda en los salarios y eso todavía no está resuelto.

Gustavo Turraca, uno de los líderes futbolísticos del Milrayitas, habló con Diario La Unión sobre este delicado momento y dejó en claro cuál es la realidad suya y la de sus compañeros, al señalar que lo último que cobraron fue “un 40% de febrero” y que “nadie” se comunicó con ellos para resolver estas cuestiones.

“Nosotros somos trabajadores y lo necesitamos para vivir. Los jugadores del ascenso no somos millonarios y esta situación no da para más. Hasta el momento nadie se comunicó con nosotros”, remarcó el mediocampista. Y para ejemplificar su realidad, profundizó: “El torneo se reanudó en febrero y jugamos casi todo el semestre sin cobrar. Así, se hace imposible vivir. Estamos en una incertidumbre total”.

En este contexto, Turraca no ocultó su malestar por la realidad que afronta el plantel y decidió hablar luego de un mes y medio de silencio. “Lo que más molesta es que no se preocupen por nosotros, que no se preocupen si comemos o no, eso es lo que más molesta de esta situación. Estamos sin cobrar hace varios meses y nadie nos atiende el teléfono. No sabemos qué será de nuestro futuro, tanto en lo económico como en lo deportivo, y queremos que se normalice la deuda”, señaló, tajante y sin vueltas.

El juvenil surgido de las divisiones inferiores del Milrayitas es el único futbolista que tiene contrato vigente hasta 2021, con el agregado que el club posee el 50% de su pase, y señaló que el pago es “irregular hace bastante tiempo” y que por eso “molesta” que no se comuniquen. “Si hasta ahora no tome medidas fue por el cariño que le tengo al club y a todos, pero soy un profesional, vivo de esto, y necesito comer”, recalcó.

Las palabras de Turraca, similares a las que dijeron varios de sus compañeros en otros medios, son un reflejo de cómo son los días en Los Andes tras lo que fue el descenso a la B Metropolitana, con muchos temas por resolver y sin futuro claro en el horizonte.