Georgina Barbarossa tuvo una peligrosa caída en el escenario durante una función de "Un estreno o un velorio", obra que encabeza Flavio Mendoza en Villa Carlos Paz.

Ángel de Brito publicó las imágenes en donde se ve la caída de la actriz en plena función.

Inmediatamente todos sus compañeros de obra que se encontraban en escena se acercaron a levantarla.

Se pudo observar el instante exacto donde Georgina se trastabilló al caminar y cayó al suelo. Luego de unos segundos y del aplauso de la gente ante lo sucedido, siguió la escena de manera normal.

“Como todo me lo tomo con humor, lloramos de risa en el escenario y Flavio me ayudó a levantar. Por suerte no pasó nada, gracias por preocuparse”, dijo.