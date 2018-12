El actor debía presentarse en Tribunales en una instancia judicial con su excompañera de elenco. La actriz sí acudió y tomó la voz frente a los micrófonos.

Luego de la denuncia de violación de Thelma Fardín a Juan Darthés, realizada este martes, el actor no se presentó a la mediación con Calu Rivero, prevista desde hace tiempo.

La audiencia de conciliación entre Calu y Darthés concluyó sin la presencia del actor, quien había iniciado la causa en noviembre del año pasado por “daños y perjuicios”.

Calu Rivero, quien acusó públicamente a Darthés de abuso, llegó a Tribunales acompañada por su padre y su abogado y también alzó la voz a la salida, ante una maraña de micrófonos. “Yo estoy acá parada en nombre de todas las mujeres de este país. Estamos muy fuertes”, señaló la actriz.

Ante un tendal de medios, Calú agregó: “Siento que es un día en el que la mujer por fin ganó. Me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento escuchada, me siento protegida”.

También aclaró el motivo de su presencia ante la Justicia. “Estoy acá para cumplir con este juicio injusto que me hizo Juan Darthés. Que esté acá y que la otra parte no esté me genera indignación”, agregó.

El inicio de la causa. La causa comenzó hace poco más de un año, luego de que Darthés acusara a la actriz de “manchar su buen nombre y honor”, y el 24 de noviembre de 2017 tuvo lugar la primera audiencia de mediación.

Pocos días antes, Calu Rivero había hablado por primera vez de un presunto abuso, como causal de su repentina salida de la novela “Dulce Amor”, en emitida por Telefé en 2012, en la que ella era protagonista junto con Darthés.

Por entonces, Ana Rosenfeld había patrocinado a Darthés, pero el lunes pasado, en la víspera de la denuncia de Thelma Fardín, la mediática abogada decidió no continuar con la defensa del actor por cuestiones “éticas”.

Posiblemente, la ausencia de Darthés se deba a no querer enfrentar a la prensa apostada en Tribunales tras la denuncia de Thelma Fardín, quien indicó que fue violada por Darthés cuando tenía sólo 16 años durante una gira de “Patito Feo” en Nicaragua.

Darthés rompió el silencio

Juan Darthés negó haber violado a la actriz Thelma Fardin, quien lo denunció por un ataque sexual durante una gira artística por Nicaragua en 2009 cuando ella tenía 16 años.

“Yo nunca hice eso, yo nunca violé ni acosé a nadie”, sostuvo Darthés durante una entrevista concedida a la señal América 24. “Yo estoy muerto”, fue lo primero que dijo Darthés una nota que había sido grabada con anterioridad.

“La gente me condenó, cómo hago para defenderme de esto”, sostuvo en la escueta entrevista con Mauro Viale. Lamentó que “la gente” esté “hablando mierda” de él cuando, según insistió, “no pasó absolutamente nada” de lo que dijo Thelma Fardín en su denuncia.

Además, llegó a invertir la denuncia de la actriz, que ahora tiene 26 años. “Ella se me insinuó y me quiso dar un beso. Yo le dije que ‘¿qué hacés? Tenés novio’”, y agregó: “Yo la eché de la habitación”.

También negó la denuncia de violación de Thelma. “Mi verdad es totalmente distinta a la que se escuchó”, dijo.

Anteriormente, Jorge Rial había mostrado en pantalla un mensaje de Darthés a un grupo de WhatsApp, donde insistía con su inocencia.



Habló Laura Esquivel

Aún en medio de la conmoción por el valiente relato de Thelma Fardín, Laura Esquivel, su compañera de elenco en “Patito Feo” tomó la palabra.

La actriz y cantante habló en “Involucrados”, en América TV, donde manifestó estar muy sorprendida por la denuncia de Thelma, explicando que también le podría haber pasado a ella. “Me da asco Juan Darthés”, sostuvo la actriz, que antes había defendido al actor.

Respondiendo a la pregunta de qué le diría si lo tuviese a Darthés enfrente, dijo que no está preparada para hablar con él en este momento. Mientras tanto, otras denuncias pueden recaer sobre el actor mientras avanza la causa judicial a partir de la denuncia de Thelma Fardín radicada en Nicaragua.