Martina Vior se prepara junto a Lola Torres para participar del festival del 31 en la Plaza Grigera por el Mes de las Mujeres. Ciclotímica tendrá un formato especial, sin hombres, y con Bárbara Gilles como invitada especial.

Marzo es el Mes de las Mujeres y en Lomas, además de distintas actividades que ya arrancaron, habrá un broche de oro especial el 31, a partir de las 15, en la Plaza Grigera. Uno de los grupos convocados es Ciclotímica, integrado por Martina Vior y Lola Torres.

“Tomamos una voz cantante de defensa de la palabra de la mujer. Nuestras canciones son feministas, de situaciones y de denuncia, con un tinte humorístico. Venimos cantando hace tiempo, trabajando para que se escuchen las voces de las mujeres, sobre todo de las independientes”, comenta Martina.

Como a los escenarios se subirán todas mujeres, saldrán a escena con una formación reducida, sin los varones, que forman por lo general una especie de orquesta deambuladora. Estarán Martina, Lola y la invitada especial, Bárbara Gilles, por lo que realizarán canciones más versionadas, tipo unplugged. Pero seguramente no faltarán “Moraleja”, “Veracruz” y “Ramona”.

Estos shows gratuitos, populares, tienen una cuota especial: “Son aptos para todo público, y éste en particular tiene una presencia y protagonismo de la mujer que es fundamental en este momento de lucha”.

Sin dudas, es un momento histórico para la mujer, en el que se visibiliza la lucha y las adversidades que atraviesa el género. Una forma de verlo es a través de las marchas masivas, pero hay otras expresiones que se ven en el aula. Tanto Martina como Lola son docentes y observan un gran cambio en sus alumnas. “Hay una presencia de denuncia en las chicas que antes no había, más desenfreno, pero en el buen sentido, no hay sumisión, no tiene por qué haberla, hay una presencia fuerte desde más chicas, aunque sabemos que falta. Una misma revisa situaciones propias y a la distancia se ven cosas que quizás ahora no podés entender cómo sucedían o se habían naturalizado”, remarca la artista, que es docente en el nivel primario y secundario.

Este festival que prepara el Municipio tendrá espectáculos diversos, con la participación de más de 200 artistas locales distribuidas en tres escenarios: “Está buenísimo que sea regional y que diversifique, que cada pequeña ciudad tenga su movida independiente, que no todo suceda en el Obelisco”.

La música de este dueto, que ya es un clásico en la escena de la región, fusiona elementos hispano-latinos y folklóricos. Su talento crece al igual que la fuerza de las mujeres, tanto que fueron convocadas para ser jurado de los premios Gardel.