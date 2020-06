Samanta Casais quedó en el centro de la tormenta tras el último capítulo de “Bake Off”, luego que el jurado decidiera que siga en el certamen y que hayan eliminado a Agus.

Además, se filtraron algunos audios de la interna del ciclo. “Lo de samanta, no sé si es bol..., cínica o si los de la producción se están haciendo los bolu... y lo sabían y no nos dijeron nada. Es competencia desleal", dijo Agustina en referencia a que Sami ya había trabajado como pastelera y que no sería “amateur”, tal como lo exige el programa.

Lo concreto es que Samanta es una de las tres finalistas, junto a Agustina y Damián, y hasta se corrió la voz que indica que sería la ganadora del certamen, teniendo en cuenta que el programa se grabó el año pasado y que hay una pacto de confidencialidad sobre los resultados.

¿Qué pasará si finalmente Samanta es la ganadora del certamen de Telefé?