Tito Puente, conocido justicieramente como “El Rey del Timbal”, fallecía el 31 de mayo de 2020 a sus 77 años, hace exactamente un par de décadas, dejando vacante su trono como uno de los más reconocidos percusionistas del planeta.

Había nacido como Ernesto Antonio Puente el 20 de abril de 1923 en el Harlem Hospital Center de la ciudad de Nueva York, en una familia de origen portorriqueño.

Los relatos oficiales dan cuenta que fue un niño hiperactivo, y después de que los vecinos se quejaran del ruido que el menor hacía golpeando los marcos de ventanas, su madre lo envió a que tome clases de piano para que encarrile sus pasiones musicales.

De todos modos, a los 10 años, pasó a la percusión, influenciado por el baterista de jazz Gene Krupa. "Me enteré que una orquesta de mi barrio necesitaba un timbalero y me presenté. La síncopa era muy diferente, pero aprendí tocando. Y acá me ves", contaba.

Después de perfeccionarse y participar en agrupaciones menores, durante los '50, la popularidad de Tito llegó a su mayor nivel y logró que músicas de origen cubano, como el mambo, el son o el cha cha cha, llegaran a una mayor audiencia.

Luego arribó a unos sonidos más diversos, incluyendo música pop, bossa nova y otros, para finalmente establecerse con una fusión de géneros dentro del jazz afrocubano y el latin jazz, sin dejar de aporrear sus timbales de un modo único.

Posteriormente, ya en los años 1960, se sumó, a pesar de sus reticencias a la nueva etiqueta, a la corriente de la salsa, que había sustituido en el fervor del público a la música afrocubana, manteniendo su orquesta dedicada, principalmente, a la música bailable.

"No me gusta el nombre de la salsa. Ese es un invento para vender mejor esta música. Lo que nosotros hacemos son ritmos de nuestras raíces, que no tienen nada que ver con ese nombre, que suena a ingrediente de pastas", aclaraba con ironía.

Mucho más tarde, ya en los ’70, vuelve al latin jazz latino, interviniendo en numerosos festivales y grabando un gran número de álbumes, algunos un buen volumen de ventas.

Saltó al panorama mundial con temas como "Pa´ los rumberos" y "Oye como va", que se convirtió en uno de los clásicos de Carlos Santana. "Cada vez que el toca mi tema me dan un lindo cheque de regalías", decía con chispa.

Siguió grabado en los ’80 y los ’90 y girando por buena parte del mundo al mando de su numerosa Big Band. También recaló varias veces en la Argentina y su último arribo al país fue en 1977.

También participó en programas de televisión y en las películas “Días de Radio”, de Woody Allen, “Armadas y peligrosas”, y Los reyes del mambo”, con Antonio Banderas.

Además, fue parte de un episodio de “Los Simpsons”, donde Lisa lo llevó a su escuela para que diera una clase de música. Fue incluido en el episodio porque Matt Groening, el creador de la serie, es fanático de su música.

Tito Puente fue “El Rey del Timbal” y uno de los grandes y de los pioneros de la música latina en los Estados Unidos, abriendo ese camino para varias generaciones venideras.