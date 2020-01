Thelma Fardín está cerca de sumarse a la nueva edición del “Bailando”; de hecho, confirmó que está en conversaciones.

"Mi representante está con el tema, aunque todavía no me senté a pensarlo. Me encanta bailar. No soy sólo una actriz y punto: hay otras cosas que se ponen en juego", aseguró.

El certamen no tiene fecha de arranque confirmada, pero se van sumando participantes y Thelma está podría salir a la pista.