La banda se presentará en la Biblioteca Gutiérrez en el marco de un show organizado por el Rotary Club de Lomas Este.

La banda The EX interpretará grandes clásicos del rock internacional en la Biblioteca Gutiérrez. El show organizado por el Rotary Club de Lomas Este se llevará a cabo este sábado, desde las 21.

El grupo formado por Mariano Ulicki (voz y teclados), Matías Raiker (guitarra), Mariana Núñez (bajo), Matías Núñez (guitarra) y Oscar Carranza (batería) tiene un repertorio que fluye entre los 60 y 80 con temas de The Beatles, Creedence Clearwater Revival, Queen y Rod Stewart. "Son canciones tan emblemáticas que casi todo el mundo puede tararear los estribillos. Es nuestro primer concierto del año así que estamos con muchas expectativas y ganas de tocar", contó Mariano, uno de los fundadores. Al escenario también se subirán como invitados Federico Ulicki y Cristian Disciacio, quienes fueron miembros en etapas anteriores.

The Ex arrancó como una banda de egresados de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) y su nacimiento se fue dando de una manera particular. "Matías Núñez, Mariano Lotierzo, Cristian Disciacio y Diego Soto estaban en el colegio ensayando canciones para el Día del Maestro y una docente se quejó por el volúmen", recuerda Ulicki, que en ese momento era vicedirector y tuvo que acercarse a hablar con los chicos. "Mariano se puso a tocar una de Creedence y yo a cantarla como un gesto de amabilidad. El día del acto me pidieron que suba a cantarla y también me invitaron al de fin de año", cuenta Mariano, quien lleva 27 años como docente del histórico establecimiento.

En 2006, como sorpresa para el cumpleaños de 15 de su hija Sabrina, Mariano convocó a los jóvenes y arrancaron con los ensayos. Luego los fueron llamando para presentarse en otras fiestas, casamientos y también en bares tanto de Lomas como de Capital. "La solidaridad nos une así que tocamos en shows para colaborar con el Taller Protegido APEAD y entidades que trabajan con chicos discapacitados", destacó Mariano.

Todo lo recaudado en la noche de este sábado será a beneficio de los distintos proyectos que lleva adelante el Rotary Club, por lo que la entrada para ingresar al espacio ubicado en la Avenida Almirante Brown 2163 costará $150.